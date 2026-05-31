Diego Romero dio fuerte calificativo de Martín Pérez Guedes ante su salida de la 'U': "Eres..."

Martín Pérez Guedes disputó su último partido con Universitario de Deportes el pasado sábado 30 de mayo. Pues el encuentro contra Sport Huancayo cerró el ciclo de una historia para el argentino, que supo ser tricampeón del fútbol peruano. Es en este sentido que, a sus 34 años, Pérez Guedes colgará los botines y no estará presente para el Torneo Clausura.

Como es habitual cuando un jugador se despide del club que le ha dado tantas alegrías, sus compañeros emiten diversos mensajes deseándole lo mejor en su nueva etapa. Uno de ellos fue el portero crema Diego Romero, quien mediante su cuenta de Instagram no dudó en dedicarle un fuerte calificativo a MPG.

Diego Romero dio fuerte calificativo de Martín Pérez Guedes

El guardameta no dudó en repostear el flyer que Universitario le hizo al jugador para darle las gracias por todo lo que hizo por el club. Además, reconoció que lo va a extrañar.

“Gracias por todo rey, te vamos a extrañar. Eres historia pura crack”, fueron las emotivas palabras que le dedicó Romero al argentino mediante redes sociales.

Diego Romero y su emotivo post tras retiro de MPG

Pero eso no fue todo, pues Romero también compartió una foto en la que abraza al jugador.

Diego Romero publicó esta foto en sus historias de IG

Trayectoria de Martín Pérez Guedes