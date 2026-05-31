Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana por lesión y no jugará amistosos por fecha FIFA

A través de sus redes sociales, la FPF informó que Álex Valera será baja tras sufrir una lesión que no le permitirá estar en los partidos contra España y Haití. Esta noticia se da luego del partido entre Universitario de Deportes contra Sport Huancayo, donde el delantero tras un choque con el rival tuvo que ser cambiado.

Alex Valera tuvo un fuerte choque con un rival

Álex Valera es desconvocado de la selección peruana

“La Federación Peruana de Fútbol informa a la opinión pública que el futbolista Álex Valera, tras un informe médico analizado en coordinación con el club Universitario, ha sido diagnosticado con una lesión, por lo que queda desafectado de la convocatoria para los amistosos internacionales ante las selecciones de Haití y España”, fue la información brindada desde la FPF.

Alex Valera es baja en la selección peruana

Selección peruana: lista actualizada

Arqueros: Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Alejandro Duarte (Alianza Lima), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali). Defensas: Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Alfonso Barco (HNK Rijeka), Fabio Gruber (Nuremberg), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Lazo (Melgar), Matías Zegarra (Melgar), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Adrián Quiroz (Los Chankas), André Carrillo (Corinthians), Erick Noriega (Gremio), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal). Delanteros: Kenji Cabrera (Vancouver), Bassco Soyer (Gil Vicente), Jhonny Vidales (Melgar) y Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona).

Cabe señalar que, de momento, la FPF no ha llamado a otro delantero para reemplazar a Valera.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

La selección peruana afrontará primero el amistoso ante Haití el viernes 5 de junio en Miami, Estados Unidos. Posteriormente, se medirá frente a España el lunes 8 del mismo mes en Puebla, México.