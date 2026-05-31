Volante campeón nacional reveló su deseo de firmar con Universitario: "Va a haber noticias"

Universitario de Deportes le puso fin a su participación en el Torneo Apertura 2026 con una victoria ante Sport Huancayo. Ahora, los cremas deben enfocarse en el Clausura con el objetivo de pelear el tetracampeonato, pero para ello necesitan refuerzos. En ese sentido, un volante que se coronó campeón nacional manifestó su intención de firmar con la ‘U’.

Volante campeón nacional reveló su deseo de firmar con Universitario

Nos referimos a Piero Quispe, quien apareció en el Estadio Monumental durante la victoria ante Sport Huancayo. Precisamente, tras su salida del recinto, el volante campeón de la Liga 1 con la ‘U’ fue interceptado por las cámaras de 'Fútbol en América', donde fue consultado por la posibilidad de volver a la escuadra de Ate.

Ante ello, el ‘Príncipe Inca’ fue claro al expresar su deseo de regresar a Universitario, club de sus amores. En esa línea, afirmó que va a conversar con la directiva, ya que no le cierra las puertas a ninguna institución. No obstante, señaló que su principal objetivo es seguir en el extranjero.

Video: 'Fútbol en América'.

"¿Hay posibilidades de volver? Todavía, ahí vamos a hablar, en cualquier momento va a haber noticias. Puede ser para el Clausura, ¿Quién no quisiera regresar al club donde eres feliz? Pero vamos a ver, también quiero estar en el extranjero, pero no le cierro las puertas a nadie. ¿A quién no le gustaría volver a la 'U'?", expresó el talentoso jugador.

Piero Quispe mandó un mensaje a la hinchada de Universitario

Asimismo, Piero Quispe no dejó pasar la oportunidad de destacar el gran respaldo que continúa recibiendo de la hinchada de Universitario, además de su felicidad por volver a compartir con ellos en el Monumental.

"Vengo (al Monumental) después de casi un año, muy feliz de vivir con la hinchada y mis excompañeros. Estoy contento de que hayan ganado y espero que les siga yendo muy bien. A la hinchada decirles que siempre apoyan, en las buenas y en la malas y eso es lo que significa este club. Estoy agradecido con ellos", aseveró.