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Debate presidencial 2026 HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el encuentro entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

A pocos días de la segunda vuelta, los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentarán sus propuestas a los electores este domingo 31.

Angie De La Cruz
Revisa todos los detalles sobre el Debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
Revisa todos los detalles sobre el Debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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El debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo este domingo 31 de mayo, por lo que toda la población del Perú debe mantenerse informada sobre el importante encuentro entre los candidatos que cierran su campaña de segunda vuelta. El evento comenzará a las 8.00 p. m. y se podrá ver tanto en señal abierta como en plataformas de streaming.

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¿Dónde ver el debate presidencial este 31 de mayo?

El debate presidencial, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se transmitirá por TV Perú (canal 7), Radio Nacional, JNE Media y sus plataformas, como Facebook y YouTube. Asimismo, los canales América TV, Canal N y ATV realizarán un análisis en tiempo real con la presencia de conductores y especialistas.

Este domingo 31 de mayo es el debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Este domingo 31 de mayo es el debate presidencial entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

¿Qué temas se abordarán en el debate presidencial de la segunda vuelta?

El debate presidencial de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez abordará cuatro ejes temáticos definidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en coordinación con ambas organizaciones políticas.

Los temas oficiales son:

  • Seguridad ciudadana, eje en el que se discutirán propuestas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en el país.
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, enfocado en institucionalidad, gobernabilidad, respeto a los derechos fundamentales y fortalecimiento de la democracia.
  • Educación y salud, con planteamientos sobre mejora de servicios públicos, acceso y calidad educativa, así como atención sanitaria.
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza, bloque destinado a exponer medidas sobre crecimiento económico, generación de empleo y lucha contra la pobreza.

Orden de participación por bloque del Debate Presidencial 2026

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió mediante sorteo el orden de participación de los candidatos para el Debate Presidencial 2026 de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

  • Inicio del debate: Roberto Sánchez.
  • Cierre del debate: Keiko Fujimori.
debate

Orden de participación en los bloques temáticos del debate

Además, cada candidato contará inicialmente con un minuto de presentación personal y luego responderá una pregunta del moderador sobre las razones por las que considera que debe asumir la Presidencia de la República. El debate tendrá una duración aproximada de 1 hora y 40 minutos.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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