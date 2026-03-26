Debate presidencial del lunes 30 de marzo: ¿qué candidatos se enfrentarán y qué temas se abordarán?
El lunes 30 de marzo iniciará la segunda fase del debate presidencial 2026 y 12 candidatos expondrán sus propuestas a la ciudadanía. Conoce quiénes participarán.
Las tres primeras fechas del debate presidencial 2026 permitieron que la población peruana conozca un poco más sobre los candidatos que aspiran al cargo. Ahora, se deben alistar para lo que será la segunda etapa del encuentro que se realizará el 30, 31 de marzo y 1 de abril.
De acuerdo al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la segunda fase del debate presidencial también se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima con la moderación de Angélica Valdez y Pedro Tenorio, y el horario de inicio establecido es las 8.00 p. m.
El lunes 30 de marzo comenzará la segunda fase del debate presidencial 2026.
Candidatos que se presentarán el lunes 30 de marzo
- Carlos Jaico (Perú Moderno)
- George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)
- Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)
- Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)
- Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)
- Carlos Espá (Partido SíCreo)
- Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)
- Walter Chirinos (Partido Político PRIN)
- Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)
- Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)
- Carlos Álvarez (Partido País para Todos)
- Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)
¿Qué temas se abordarán en la segunda fase del debate?
En la segunda fase del debate presidencial 2026 en Perú se abordarán temas centrados principalmente en el desarrollo del país y las oportunidades para la ciudadanía. De acuerdo con lo establecido, los ejes temáticos de esta etapa son:
- Empleo, desarrollo y emprendimiento
- Educación, innovación y tecnología
Cabe destacar que actualmente hay 35 candidatos en carrera por el sillón presidencial; sin embargo, el gran ausente en el debate presidencial es Vladimir Cerrón, ya que la presentación debe ser de manera presencial y el representante de Perú Libre cuenta con una orden de captura y con una sentencia condenatoria de tres y seis meses de pena privativa de la libertad efectiva.
Por otro lado, le compartimos el listado de candidatos que participarán en las fechas posteriores, 31 de marzo y 1 de abril. Estos se dividirán en ternas para que puedan abordar los temas del debate: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como Educación, innovación y tecnología.
Candidatos del debate presidencial del martes 31 de marzo
- Herbert Caller (Partido Político del Perú)
- Mesías Guevara (Partido Morado)
- Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)
- Paul Jaimes (Progresemos)
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular)
- Rafael López Aliaga (Renovación Popular)
- María Pérez Tello (Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso)
- Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)
- Chalie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)
- Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)
- Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción)
- Roberto Chiabra (Unidad Nacional)
Candidatos del debate presidencial del miércoles 1 de abril
- Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras)
- Rafael Belaunde (Libertad Popular)
- José Luna (Podemos Perú)
- César Acuña (Alianza para el Progreso)
- Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática)
- Rosario Fernández (Un Camino Diferente)
- Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno)
- Armando Masse (Partido Democrático Federal)
- Alfonso López Chau (Ahora Nación - AN)
- Antonio Ortiz (Salvemos al Perú)
- José Williams (Avanza Perú - Partido de Integración Social)
