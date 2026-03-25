¿Cuándo es el próximo debate presidencial por las Elecciones Generales 2026?

En esta semana se llevan a cabo los tres primeros debates entre los candidatos a la Presidencia de la República, organizados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los postulantes por las Elecciones Generales 2026 presentaron sus propuestas a la ciudadanía y protagonizaron más de un singular hecho. Siguiendo esta línea, la siguiente semana se continuará con este intercambio de propuestas.

¿Cuándo es el próximo debate presidencial?

El próximo debate presidencial, en el marco de las Elecciones Generales 2026 en Perú, se desarrollará como parte de la segunda jornada programada del 30 de marzo al 1 de abril. Los 35 candidatos presidenciales abordarán los temas: Empleo, desarrollo y emprendimiento, así como Educación, innovación y tecnología.

Debate presidencial 2026: ¿a qué hora y dónde ver en vivo?

El Debate presidencial 2026 de las siguientes tres fechas (30, 31 de marzo y 1 de abril) inicia a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones de Lima. La transmisión en vivo puede seguirse a través de los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), incluyendo sus plataformas digitales como YouTube y redes sociales.

Candidatos del debate presidencial del lunes 30 de marzo

Carlos Jaico (Perú Moderno)

George Forsyth (Partido Democrático Somos Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde)

Carlos Espá (Partido SíCreo)

Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular)

Walter Chirinos (Partido Político PRIN)

Ronald Atencio (Alianza Electoral Venceremos)

Fernando Olivera (Partido Frente de la Esperanza 2021)

Carlos Álvarez (Partido País para Todos)

Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano)

Los candidatos presidenciales debatirán el 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2026.

Candidatos del debate presidencial del martes 31 de marzo

Herbert Caller (Partido Político del Perú)

Mesías Guevara (Partido Morado)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Paul Jaimes (Progresemos)

Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

Rafael López Aliaga (Renovación Popular)

María Pérez Tello (Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso)

Mario Vizcarra (Partido Político Perú Primero)

Chalie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Vladimir Cerrón (Partido Político Nacional Perú Libre)

Francisco Diez-Canseco (Partido Político Perú Acción)

Roberto Chiabra (Unidad Nacional)

Candidatos del debate presidencial del miércoles 1 de abril