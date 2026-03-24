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Keiko Fujimori vs. Jorge Nieto en Debate Presidencial EN VIVO: a qué hora y dónde ver la transmisión del miércoles 25 de marzo
Revisa todos los detalles sobre el debate presidencial del miércoles 25 de marzo con Keiko Fujimori y Jorge Nieto EN VIVO.
Llegó el tercer día del debate de cara a las Elecciones Generales 2026 en Perú; este miércoles 25 de marzo, relevantes figuras de la política peruana se medirán en un candente evento que servirá como plataforma para exponer sus planes de gobierno con miras a ocupar el lugar de la presidencia de la República. Candidatos como Keiko Fujimori y Jorge Nieto, que se posicionan entre los primeros puestos en la última encuesta electoral, participarán de la jornada organizada por el Jurado Nacional de Elecciones.
Además de los antes mencionados, hay otros 10 políticos que también participarán del evento del JNE. ¿A qué hora se podrá ver y en qué canal se transmitirá el debate? A continuación te dejamos la información al respecto. ¡Presta atención!
A qué hora es el debate presidencial este miércoles 25 de marzo
El debate presidencial, que se consolida como el más candente de la jornada, iniciará este miércoles 25 de marzo a las 8.00 p. m. Sin embargo, minutos previos podrás disfrutar del ingreso y declaraciones de diversos candidatos, cuando ingresen al lugar del evento.
Dónde ver el debate presidencial en vivo este miércoles 25 de marzo
La transmisión oficial del evento está a cargo de TV Perú, canal oficial del Estado. Sin embargo, si no tienes una TV cerca, podrás ver en vivo y en directo vía JNE en sus redes sociales y vía YouTube en el canal de La República.
¿Quiénes estarán en el debate del miércoles 25 de marzo?
A continuación, la lista completa de candidatos que participarán en el tercer día del debate presidencial:
- Jorge Nieto
- Keiko Fujimori
- Mesías Guevara
- Herbert Caller
- Rafael Belaunde
- Rosario Fernández
- Mario Vizcarra
- Roberto Chiabra
- Enrique Valderrama
- Antonio Ortíz
- Paul Jaimes
- Ronald Atencio
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