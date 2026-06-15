Noticiero 'patina' en vivo y confunde audio viral de Uribe con voz de Roberto Sánchez: "Yo te he traído, imb..."

En las últimas horas se ha difundido un video en el que se observa a un ofuscado Roberto Sánchez en una reunión con miembros de su partido, entre ellos José Domingo Pérez. Estas imágenes fueron compartidas en el noticiero 'Dime la verdad'; sin embargo, el audio que se logra escuchar no pertenece al candidato de Juntos por el Perú, sino a la voz de Julio César Uribe, cuando era DT de Cienciano.

Los panelistas del programa digital del canal 'CTV Perú' mostraron asombro al oír el fuerte audio. Incluso la periodista Claudia Toro hace énfasis en las supuestas frases que lanza Sánchez contra Domingo Pérez. “Yo te he traído, imbéc*l o eres un cag*n”, se oye durante la transmisión.

Sin embargo, luego de algunos minutos, precisan que efectivamente el audio que se escucha corresponde a la voz de Julio César Uribe insultando al fallecido futbolista colombiano Edison Chará. Esta situación ocurrió en 2006, cuando el popular ‘Diamante’ era director técnico de Cienciano y su equipo perdió 1-0 ante Sporting Cristal.

Video real de Julio César Uribe insultando a Edison Chara

El audio viral que ha sido editado en el video donde aparece Roberto Sánchez Palomino corresponde al momento en que Uribe increpa duramente en el vestuario al delantero colombiano Edison Chará por su desempeño en el partido. La molestia del técnico se originó porque consideró que el jugador no había mostrado compromiso en la cancha e incluso realizó algunas jugadas de lujo, como una rabona, cuando el equipo estaba en desventaja.

En medio de los gritos, el DT le recordó que él había respaldado su llegada al club cusqueño y lanzó la famosa frase: “Yo te he traído, y así como te he traído te puedo botar”, expresión que con el tiempo se ha usado en memes, parodias y referencias futboleras, hasta llegar a la política.

Roberto Sánchez se pronuncia tras video

Por su parte, el candidato presidencial dio su descargo mediante su cuenta de X: “Ruin y falso recurrir a un video con audio montado para construir una realidad inexistente. Quienes estuvimos presentes sabemos que fue una asamblea fraterna y democrática. No sorprenden medios que han renunciado al rigor periodístico para abrazar el sesgo y la desinformación.”