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¿Quién va ganando, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Resultados a boca de urna segunda vuelta 2026, según IPSOS

Sigue los resultados EN VIVO de la segunda vuelta 2026 para conocer quién va ganando en las Elecciones Presidenciales, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Angie De La Cruz
Sigue los resultados EN VIVO de la segunda vuelta 2026 para conocer quién va ganando en las Elecciones, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.
Sigue los resultados EN VIVO de la segunda vuelta 2026 para conocer quién va ganando en las Elecciones, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. | Composición: Líbero/ChatGPT
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HOY, domingo 7 de junio se realizan las votaciones de la segunda vuelta 2026 y miles de peruanos eligirán al próximo presidente del Perú, entre los candidatos: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. En esta nota podrás seguir EN VIVO el conteo de votos y resultados a boca de urna, según IPSOS para saber quién va ganando a nivel nacional. Recuerda que el flash electoral será a las 5:00 de la tarde.

Conoce el horario oficial de la ONPE para la segunda vuelta del 7 de junio.

PUEDES VER: ¿Desde qué hora puedo ir a votar este domingo 7 de junio? Conoce el horario oficial de la ONPE

¿Hasta qué hora puedo votar este domingo 7 de junio?

Los ciudadanos podrán votar este domingo 7 de junio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para todo el territorio nacional. Las autoridades recomiendan acudir con anticipación al local de votación, portar el DNI físico (vigente o vencido) y verificar previamente la mesa de sufragio asignada para evitar contratiempos.

elecciones

Votantes elegirán al próximo presidente del Perú, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Consulta dónde votar en la segunda vuelta

Si deseas saber dónde te toca votar en la segunda vuelta presidencial de Perú 2026, debes ingresar a la plataforma oficial de consulta de la ONPE y colocar tu número de DNI. El sistema te mostrará tu local de votación, número de mesa, orden de sufragio y si has sido designado miembro de mesa. La ONPE recomienda verificar esta información con anticipación para evitar contratiempos el domingo 7 de junio.

Cuál es la multa por no votar en las elecciones 2026

La multa por no votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realiza este domingo 7 de junio, varía según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu DNI. Los ciudadanos de distritos considerados no pobres deberán pagar S/110, los de distritos pobres S/55 y los de distritos en pobreza extrema S/27,50.

Además, si fuiste designado miembro de mesa y no cumples con esa función, la multa es de S/275. En caso de que un miembro de mesa tampoco acuda a votar, deberá pagar ambas sanciones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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