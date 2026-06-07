¿Quién va ganando, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez? Resultados a boca de urna segunda vuelta 2026, según IPSOS

HOY, domingo 7 de junio se realizan las votaciones de la segunda vuelta 2026 y miles de peruanos eligirán al próximo presidente del Perú, entre los candidatos: Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. En esta nota podrás seguir EN VIVO el conteo de votos y resultados a boca de urna, según IPSOS para saber quién va ganando a nivel nacional. Recuerda que el flash electoral será a las 5:00 de la tarde.

¿Hasta qué hora puedo votar este domingo 7 de junio?

Los ciudadanos podrán votar este domingo 7 de junio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m., horario establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para todo el territorio nacional. Las autoridades recomiendan acudir con anticipación al local de votación, portar el DNI físico (vigente o vencido) y verificar previamente la mesa de sufragio asignada para evitar contratiempos.

Votantes elegirán al próximo presidente del Perú, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.

Consulta dónde votar en la segunda vuelta

Si deseas saber dónde te toca votar en la segunda vuelta presidencial de Perú 2026, debes ingresar a la plataforma oficial de consulta de la ONPE y colocar tu número de DNI. El sistema te mostrará tu local de votación, número de mesa, orden de sufragio y si has sido designado miembro de mesa. La ONPE recomienda verificar esta información con anticipación para evitar contratiempos el domingo 7 de junio.

LINK oficial: clic aquí

Cuál es la multa por no votar en las elecciones 2026

La multa por no votar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, que se realiza este domingo 7 de junio, varía según el nivel de pobreza del distrito que figura en tu DNI. Los ciudadanos de distritos considerados no pobres deberán pagar S/110, los de distritos pobres S/55 y los de distritos en pobreza extrema S/27,50.

Además, si fuiste designado miembro de mesa y no cumples con esa función, la multa es de S/275. En caso de que un miembro de mesa tampoco acuda a votar, deberá pagar ambas sanciones.