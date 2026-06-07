La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encarga de transmitir en vivo los resultados oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026. En Líbero, te compartimos más información sobre el conteo de votos, su proceso, el porcentaje de actas procesadas y contabilizadas, además de quién se posiciona al frente de la contienda presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, luego del cierre de las mesas de sufragio en todo el territorio nacional.

¿A qué hora se sabrá el conteo rápido de la segunda vuelta, según ONPE?

Bernardo Pachas, titular encargado de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), informó que los resultados del conteo rápido se darán a conocer aproximadamente a las 8.00 p. m. Además, la encuesta a boca de urna realizada por Ipsos se publicará a las 5.00 p. m., tras finalizar la jornada de votación.

ONPE monitorea el proceso de la segunda vuelta de las Elecciones 2026 mediante el SCE

A través del Sistema de Cómputo Electoral (SCE), se lleva a cabo la supervisión del proceso en los 126 centros de cómputo de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Esta herramienta permite garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión electoral, y asegura que cada etapa del procedimiento se realice de manera adecuada y conforme a las normativas establecidas.

FLASH ELECTORAL, según IPSOS

Según el último flash electoral de IPSOS, Keiko Fujimori lidera la segunda vuelta presidencial con un 50,7% de apoyo, mientras que Roberto Sánchez se sitúa en un 49,3%. Esta proyección se basa en una encuesta a boca de urna realizada al finalizar la jornada electoral.

Estos fueron los resultados del Flash electoral, según IPSOS

Los resultados preliminares ofrecen una primera visión de las preferencias del electorado, aunque se espera con atención la publicación de los resultados oficiales por parte de la ONPE, que se encargará del conteo progresivo de las actas.