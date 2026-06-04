¿Desde qué hora puedo ir a votar este domingo 7 de junio? Conoce el horario oficial de la ONPE

La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrollará este 7 de junio, por lo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que los locales de votación abrirán sus puertas desde las 7.00 a. m. y permanecerán habilitados hasta las 5.00 p. m. en todo el país.

En este contexto, se recomienda a los ciudadanos acudir con anticipación a sus locales de votación para evitar aglomeraciones y facilitar el desarrollo ordenado de la jornada electoral. Asimismo, los electores deben verificar previamente su local de votación y llevar consigo su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para emitir su voto.

El horario de votación de la Segunda Elección Presidencial 2026 será de 7 a. m. a 5 p. m.

Consulta tu local de votación para la segunda vuelta 2026

Para participar en la segunda vuelta de las Elecciones 2026, es fundamental que los ciudadanos verifiquen con anticipación su local de votación. A través de la plataforma habilitada por la ONPE, los electores pueden consultar de manera rápida y sencilla el lugar donde deberán emitir su voto, así como la mesa de sufragio y el número de orden asignado.

Conoce dónde te toca votar: ingresa aquí

Recuerda que realizar esta consulta previamente permite evitar contratiempos el día de la elección y facilita una participación ordenada en la jornada electoral del domingo 7 de junio, en la que los peruanos elegirán al próximo presidente de la República entre los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026?

La multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026 varía según el nivel de pobreza del distrito que figura en el DNI del ciudadano. De acuerdo con la escala establecida por las autoridades electorales, quienes residan en distritos considerados no pobres deberán pagar una sanción de S/ 110, mientras que en los distritos catalogados como pobres la multa asciende a S/ 55. En el caso de las zonas de pobreza extrema, el monto se reduce a S/ 27,50.

Cabe recordar que el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 69 años. Por ello, quienes no acudan a sufragar el domingo 7 de junio y no justifiquen su ausencia mediante una dispensa o justificación válida ante las autoridades electorales estarán sujetos al pago de esta sanción. Además, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplan con dicha función podrían recibir una multa adicional de S/ 275.