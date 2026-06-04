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¿El 5 de junio es feriado en Perú? Conoce a quiénes les corresponde el día libre por elecciones y por qué
La votación de la segunda vuelta electoral 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que el Gobierno peruano decretó días libres. ¿El 5 de junio será feriado?
Este domingo 7 de junio, el Perú tiene una importante cita con la democracia y millones de peruanos asistirán a las urnas de votación para elegir al próximo presidente de la República. Ante este contexto, el gobierno aprobó el Decreto Supremo Nº 007-2026-TR, que establece cuatro días libres desde este viernes 5. ¿Cómo y a quiénes se aplica la medida?
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“Los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, que participen en la segunda elección presidencial del 7 de junio de 2026, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no laborar los días viernes 5, sábado 6, domingo 7 y lunes 8 de junio de 2026. Los días laborables están sujetos a compensación”, informa la norma peruana.
Eso quiere decir que las personas que trabajan lejos de su lugar de votación podrán ausentarse de su trabajo desde el viernes 5 hasta el lunes 8 de junio de 2026 para viajar y participar en la segunda vuelta presidencial, sean votantes o miembros de mesa. Además, los días que dejen de trabajar no son libres de manera definitiva; si el viernes 5 o el lunes 8 eran días laborables para el trabajador, esas horas deberán recuperarse posteriormente mediante un acuerdo con el empleador.
La segunda vuelta 2026 se realizará en el feriado del 7 de junio.
¿Cuáles son los feriados de junio 2026?
En junio de 2026, los peruanos contarán con dos feriados nacionales establecidos en el calendario oficial. El primero será el domingo 7 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el aniversario de la Batalla de Arica, una jornada dedicada a recordar el valor y sacrificio de los héroes nacionales.
El segundo feriado corresponde al lunes 29 de junio, día en que se celebra la festividad de San Pedro y San Pablo, una de las conmemoraciones religiosas más importantes del país. Esta fecha es especialmente significativa para las comunidades pesqueras y para la Iglesia Católica, que rinde homenaje a ambos apóstoles.
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