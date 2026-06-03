Corte de agua este jueves 4 de junio: distritos no contarán con el servicio por hasta 12 horas

Vecinos de Lima deberán tomar precauciones ante una nueva suspensión temporal del servicio de agua potable programada por Sedapal para este jueves 4 de junio. La empresa informó que la medida responde a trabajos de mantenimiento y limpieza de reservorios en diversos sectores de la capital.

De acuerdo con Sedapal, el corte afectará a determinadas zonas durante varias horas, por lo que recomendó a los ciudadanos almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso mientras duren las labores técnicas. En este contexto, revise los distritos afectados y horarios.

Corte de agua en Ate

En este distrito se realizará limpieza de reservorio en el sector 177 y diversas familias no contarán con el servicio de agua potable desde las 8:00 p.m. hasta 8:00 p.m. El área afectada:

Coop. Manylsa Ltda 476

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Los vecinos de Villa María del Triunfo sufrirán la suspensión del servicio de agua este 4 de junio. El horario del corte es desde las 8:00 p.m. hasta 8:00 p.m.

A.H. Villa Sol

Sector 308: A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu.

A.H. José C. Mariátegui, P.J. San Gabriel Alto, A.H. Brilla El Sol, A.H. Horacio Zevallos Gómez, A.H. El Paraíso, A.H. Villa Limatambo, A.H. 1ro de Enero, A.H. Las Lomas, A.H. Las Malvinas, A.H. Caminos de la Hermandad, A.H. 3 de mayo, A.H. Las Américas, A.H. Monte Bektu. Sector 309: Sector Vallecito Bajo, Sector Vallecito Alto, A.H. 30 de Agosto.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho

El distrito de San Juan de Lurigancho experimentará una suspensión temporal en el suministro de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio realizados por Sedapal. Esta interrupción del servicio está programada desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 p. m., afectando específicamente al sector 424.

A.H. Unión y Prog. Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampl. 2, A.H. Unión y Prog. Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Exito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de octubre, A.H. Unión y Amistad Sector 28 de diciembre, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, Asoc. Virgen del Carmen, Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén, Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II, Agru. Raíces de Jicamarca, Agru. 24 de Enero, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo, Agru. Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agru. Nueva Imagen, Agru. 28 de Julio, A.H. Unión y Amistad, 15 de Abril, Las Terrazas II, Agru. Virgen del Carmen, Agru. Ricardo Chiroque II, A.H. César Vallejo, Agru. I de Mayo Ampliación.

Corte de agua en Puente Piedra

Debido a labores de limpieza de reservorio, Puente Piedra sufrirá la interrupción del servicio de agua potable, desde las 12:00 m. a 8:00 p. m. Revisa las áreas afectadas:

A.H. Ampliación Bella Aurora, A.H. Begonias, A.H. Bella Aurora, A.H. Bella Aurora 2da etapa, A.H. Casa Huerta, A.H. Los Geranios, A.H. Hijos de Lamud 1ra y 2da etapa, A.H. Hijos de Luya 1ra etapa, A.H. 28 de Noviembre, A.H. Jesús Oropeza Chonta, A.H. San Judas Tadeo, Asoc. de Vivienda El Dorado, Asociación de Propietarios Pecuarios Ind. Valle Hermoso, C.P. Zapallal 1ra etapa.

Vecinos de Lima no contarán con el servicio de agua potable este jueves 4 de junio.

Corte de agua en San Isidro

Por motivo de trabajos de ejecución de empalme, este jueves 4 de junio, desde las 12:00 m. a 11:00 p. m., diversas zonas del distrito de San Isidro no contarán con el servicio de agua potable. Revisa las áreas afectadas:

Urb. Country Club, Urb. Orrantia, Urb. Orrantia del Mar

Cuadrante: Av. Alberto del Campo, Av. General Salaverry, Jr. Justo Amadeo Vigil, Av. Del Ejército.

Urb. El Solar, Urb. Residencial Santa Cruz Urb. San Gabriel, Urb. Santa Inés, Urb. Santa Teresita.

Cuadrante: Av. Alvarez Calderón, Av. General Jacinto Lara, Av. General Córdova, Calle Teniente José Romanet.

Corte de agua en Magdalena

Con el fin de mejorar la calidad del servicio, Sedapal programó trabajos de limpieza de reservorio este jueves 4 de junio en Magdalena. Habrá corte de agua desde las 12:00 m hasta las 11:00 p. m.