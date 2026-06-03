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Realizan trabajos en importante vía que une la Panamericana Norte con SJL: refuerzan seguridad para ciudadanos

Se ha tomado medidas para mejorar la seguridad en concurrida vía, instalando muros de concreto para reducir accidentes y proteger a los vecinos.

Angie De La Cruz
Ejecutan importantes acciones en carretera para reforzar el tránsito de conductores y peatones.
Ejecutan importantes acciones en carretera para reforzar el tránsito de conductores y peatones. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Uno de los más grandes problemas de Lima es la congestión vehicular, por lo que los conductores optan por tomar rutas alternas y a veces poco conocidas para evitar el tráfico. Una de las vías que reduce el tiempo de viaje es Pasamayito, una carretera que une los distritos de Comas y San Juan de Lurigancho.

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Si bien Pasamayito permite reducir significativamente la duración del trayecto y los conductores viajan sin pagar peajes, en más de una oportunidad se han registrado accidentes que ponen en riesgo la vida de conductores y vecinos. Debido a ello, la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) realizó importantes medidas para fortalecer la seguridad.

Mediante sus redes sociales, EMAPE informó que durante la madrugada del 1 de junio se llevaron a cabo la instalación de muros de concreto en la vía, que reducirán el riesgo de accidentes, contribuyen a brindar mayor seguridad a conductores y peatones, así como evitar derrumbes que puedan afectar el tránsito vehicular.

vía Pasamayito

Se instalaron muros de concreto en la vía Pasamayito.

Luego de culminar la instalación de muros de concreto en la vía Pasamayito, EMAPE prosigue con labores complementarias orientadas a fortalecer la seguridad vial. Entre los trabajos en ejecución destacan el pintado de muros y sardineles, así como la implementación de señalización horizontal y vertical, acciones que buscan optimizar el ordenamiento del tránsito y brindar mejores condiciones de desplazamiento.

vía Pasamayito

Se reforzó la señalización vial en favor del ordenamiento del tránsito.

Con estas recientes intervenciones la vía reforzó las bermas, señalización y muros de contención, beneficiando a miles de vecinos que usan esta vía alternativa clave para descongestionar otras rutas de acceso en Lima Norte y Lima Este. Asimismo, los usuarios no dudaron en comentar.

“Gestionen la limpieza de la vía, está llena de desmonte”, “Deberían de cambiar las luminarias del Pasamayito”, “Pongan los muros para que camiones ni vehículos pesados suban”, “Pongan árboles”, “Un túnel es la solución”, indicaron los internautas en las redes sociales.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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