Realizan mantenimiento en concurrida zona de la Panamericana Norte: brindan orden y seguridad a vecinos

La Panamericana Norte es una de las vías más transitadas por los ciudadanos; por ello, es importante que de forma constante se realicen trabajos para mejorar las condiciones del tránsito peatonal y preservar la infraestructura pública. Las cuadrillas de Mantenimiento de Infraestructura Vial (MIF) de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) desarrollaron trabajos de conservación en el puente peatonal Mega Plaza, ubicado en el distrito de Independencia, en sentido sur.

Las labores forman parte de las acciones permanentes que buscan mantener en óptimas condiciones uno de los puntos de mayor afluencia de personas en Lima Norte. Este puente es utilizado a diario por miles de ciudadanos que se desplazan entre el centro comercial Mega Plaza, paraderos y zonas residenciales cercanas.

Se ejecutó una jornada de limpieza en el puente peatonal Mega Plaza.

Entre los trabajos ejecutados destacan la limpieza integral de las estructuras, así como el pintado de columnas, muros y otros elementos que conforman el concurrido puente peatonal. Estas intervenciones permiten recuperar la imagen de la infraestructura y prolongar su vida útil.

Además de mejorar el aspecto visual del lugar, las acciones contribuyen a generar un entorno más seguro y ordenado para los peatones. Del mismo modo, el mantenimiento preventivo ayuda a reducir el deterioro causado por el paso del tiempo, la exposición a factores climáticos y el uso constante de la infraestructura.

EMAPE destacó que estas labores forman parte de un plan de mantenimiento que se desarrolla en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. La finalidad es garantizar espacios públicos adecuados para la circulación de los ciudadanos y fortalecer la seguridad en las principales vías metropolitanas.

Es probable que los trabajos en el puente peatonal Mega Plaza continúen, con lo que se reafirma el compromiso de las autoridades con la conservación de la infraestructura vial y el bienestar de los vecinos que transitan a diario por esta importante zona de la Panamericana Norte.