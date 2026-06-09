¿Cuándo es el próximo feriado nacional de junio 2026 y qué se celebra, según El Peruano?

El último domingo 7 de junio fue feriado en Perú; sin embargo, el país tuvo una cita democrática debido a las elecciones de la segunda vuelta, por lo que el día libre no pudo gozarse en su totalidad. Pero el calendario oficial marca una nueva fecha no laborable en favor del sector público y privado: el lunes 29 de junio, Día de San Pedro y San Pablo.

Feriado 29 de junio en Perú: se celebrará el Día de San Pedro y San Pablo

El próximo lunes 29 de junio, los peruanos disfrutarán de un feriado nacional con motivo de la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo, una de las festividades religiosas más importantes del calendario católico. Esta fecha rinde homenaje a dos de los principales apóstoles.

El 29 de junio es feriado nacional en el Perú por la celebración del Día de San Pedro y San Pablo.

La celebración tiene una gran relevancia en distintas regiones del país, especialmente en las comunidades costeras y pesqueras, donde San Pedro es considerado el patrono de los pescadores. Durante esta jornada se desarrollan misas, procesiones y diversas actividades religiosas y culturales que reúnen a miles de fieles para expresar su devoción.

¿Quiénes descansarán el feriado del 29 de junio?

Al tratarse de un feriado nacional establecido por ley, los trabajadores de los sectores público y privado tienen derecho a descansar ese día. Asimismo, quienes deban laborar durante la fecha deberán recibir la compensación extra correspondiente, salvo que se otorgue un descanso sustitutorio.

Además del significado religioso, el feriado representa una oportunidad para que las familias peruanas compartan tiempo juntas, realicen actividades recreativas o aprovechen el fin de semana largo para viajar a distintos destinos turísticos del país. Diversos sectores económicos, como el turismo y el comercio, suelen registrar un incremento en su actividad durante estas fechas.

¿Qué otros feriados hay en junio del 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del Perú para este 2026, no hay otro feriado a nivel nacional, pero sí lo hay a nivel regional. Conoce cuáles son: