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¡Argentina con 10! Enzo Fernández y su brutal entrada que le costó la expulsión en la final del Mundial

¡De no creer! El mediocentro realizó una brutal entrada que sacó por los aires a Cubarsí y tuvo que ser expulsado por doble amarilla en esta final del Mundial 2026.

Antonio Vidal
Enzo Fernández fue expulsado en el Argentina vs España. Foto: composición Líbero/DSports
Enzo Fernández fue expulsado en el Argentina vs España. Foto: composición Líbero/DSports
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Enzo Fernández deja el terreno de juego tras una fuerte entrada a destiempo sobre Pau Cubarsí, dejando con un hombre menos a Argentina en la final ante España por el Mundial 2026.

Enzo Fernández es expulsado en el Argentina vs España por el Mundial 2026

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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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