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¡Argentina con 10! Enzo Fernández y su brutal entrada que le costó la expulsión en la final del Mundial
¡De no creer! El mediocentro realizó una brutal entrada que sacó por los aires a Cubarsí y tuvo que ser expulsado por doble amarilla en esta final del Mundial 2026.
Enzo Fernández fue expulsado en el Argentina vs España. Foto: composición Líbero/DSports
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Enzo Fernández deja el terreno de juego tras una fuerte entrada a destiempo sobre Pau Cubarsí, dejando con un hombre menos a Argentina en la final ante España por el Mundial 2026.
Enzo Fernández es expulsado en el Argentina vs España por el Mundial 2026
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