- Hoy:
- Partidos de hoy
- Real Madrid vs Atlético
- Arsenal vs Manchester City
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
¿No sigue? Joao Grimaldo recibió sorpresiva noticia de Sparta Praga: "Finales de ..."
Joao Grimaldo viene teniendo actuaciones destacadas con Sparta Praga. Sin embargo, recibió una sorpresiva noticia por parte del club. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.
Joao Grimaldo es una de las jóvenes promesas peruanas con la calidad suficiente para desarrollar su carrera en el extranjero. No obstante, su club, Sparta Praga, sorprendió a los seguidores de Grimaldo al publicar en redes sociales un post relacionado con su participación en la selección peruana.
El club de la República Checa informó a sus hinchas que ocho de sus jugadores estarán convocados por sus respectivas selecciones a finales de marzo. Como se sabe, el exjugador de Sporting Cristal representará a la Bicolor en su enfrentamiento contra la selección de Senegal.
Vía redes sociales los ‘Rojos’ anunciaron por todo lo alto que ocho de sus figuras estarán con sus selecciones para los amistosos fecha FIFA. “REPRESENTACIÓN | Ocho espartanos vestirán las camisetas de sus selecciones nacionales a finales de marzo”, escribió el Sparta vía redes sociales.
Y es que como se sabe, uno de los nombres que aparece en la lista de Mano Menezes es la de Grimaldo, del cual se espera que haga un partidazo frente al conjunto senegalés donde pueda demostrar toda la calidad que tiene.
Sparta Praga anunció que Grimaldo fue seleccionado por Perú. Foto: X
Lista de convocados de la selección peruana
- Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
- Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés
- Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
- Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.
Rendimiento de Joao Grimaldo en Sparta Praga
En lo que va de la temporada, ‘Grimaldinho’ ha disputado un total de seis partidos en la liga checa, donde ha podido aportar con un gol.
¿Cuándo juega Perú vs Senegal?
El encuentro entre Perú y Senegal se disputará el sábado 28 de marzo en el Stade de France, ubicado en París. Tras este partido, la Blanquirroja se enfrentará a Honduras.
No olvides revisar tu agenda deportiva
