¿No sigue? Joao Grimaldo recibió sorpresiva noticia de Sparta Praga: "Finales de ..."

¿No sigue? Joao Grimaldo recibió sorpresiva noticia de Sparta Praga

Joao Grimaldo viene teniendo actuaciones destacadas con Sparta Praga. Sin embargo, recibió una sorpresiva noticia por parte del club. ¿De qué se trata? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Joao Grimaldo recibió noticia de Sparta Praga. Foto: composición Líbero/Instagram
Joao Grimaldo es una de las jóvenes promesas peruanas con la calidad suficiente para desarrollar su carrera en el extranjero. No obstante, su club, Sparta Praga, sorprendió a los seguidores de Grimaldo al publicar en redes sociales un post relacionado con su participación en la selección peruana.

El club de la República Checa informó a sus hinchas que ocho de sus jugadores estarán convocados por sus respectivas selecciones a finales de marzo. Como se sabe, el exjugador de Sporting Cristal representará a la Bicolor en su enfrentamiento contra la selección de Senegal.

Joao Grimaldo recibió sorpresiva noticia de Sparta Praga

Vía redes sociales los ‘Rojos’ anunciaron por todo lo alto que ocho de sus figuras estarán con sus selecciones para los amistosos fecha FIFA. “REPRESENTACIÓN | Ocho espartanos vestirán las camisetas de sus selecciones nacionales a finales de marzo”, escribió el Sparta vía redes sociales.

Y es que como se sabe, uno de los nombres que aparece en la lista de Mano Menezes es la de Grimaldo, del cual se espera que haga un partidazo frente al conjunto senegalés donde pueda demostrar toda la calidad que tiene.

Sparta Praga anunció que Grimaldo fue seleccionado por Perú. Foto: X

Lista de convocados de la selección peruana

  • Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez, Diego Romero
  • Defensas: Alfonso Barco, César Inga, Fabio Gruber, Marco Huamán, Marcos López, Martín Zegarra, Miguel Araujo, Oliver Sonne, Renzo Garcés
  • Mediocampistas: Adrián Quiroz, André Carrillo, Erick Noriega, Jairo Concha, Jairo Vélez, Jesús Castillo (Universitario), Jesús Pretell, Yoshimar Yotún
  • Delanteros: Adrián Ugarriza, Álex Valera, Joao Grimaldo, Juan Pablo Goicochea, Kenji Cabrera.

Rendimiento de Joao Grimaldo en Sparta Praga

En lo que va de la temporada, ‘Grimaldinho’ ha disputado un total de seis partidos en la liga checa, donde ha podido aportar con un gol.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El encuentro entre Perú y Senegal se disputará el sábado 28 de marzo en el Stade de France, ubicado en París. Tras este partido, la Blanquirroja se enfrentará a Honduras.

