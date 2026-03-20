Joao Grimaldo dio rotundo calificativo a Mano Menezes, DT de la selección peruana: "Es un..."

Mano Menezes realizó su primera convocatoria oficial de la selección peruana para disputar los amistosos ante Senegal y Honduras por fecha FIFA de marzo. Joao Grimaldo, quien tras ser citado para unirse a la Bicolor, fue consultado en su llegada a Lima sobre el flamante entrenador de Perú de cara a las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

Joao Grimaldo dio fuerte calificativo a Mano Menezes, técnico de la selección peruana

Grimaldo pisó Perú para unirse a la selección peruana bajo el mando de Menezes. Tras su llegada, fue abordado por los periodistas, quienes le consultaron sobre diversos temas relacionados con su convocatoria a la Bicolor.

Una de las preguntas directas al futbolista del Sparta Praga de la República Checa fue cuál es su opinión sobre el nuevo entrenador de la selección peruana.

Joao Grimaldo afirmó que no conoce personalmente a Mano Menezes; sin embargo, le han dicho que es un buen técnico. Además, el delantero espera que al brasileño le vaya muy bien en la selección peruana.

Mano Menezes es el nuevo técnico de la selección peruana y debutará ante Senegal

El exjugador de Sporting Cristal añadió que desea que el entrenador respalde a los nuevos talentos, ya que estos siempre mostrarán un buen desempeño con la meta de ganar los partidos.

"Por lo que estuve escuchando, es buen entrenador. Muy disciplinado, le va a venir muy bien a la selección. Aún no hablo con él (Mano Menezes), pero espero que nos apoye a los nuevos, y nosotros siempre vamos a dar lo mejor", afirmó.

Mano Menezes debutará con la selección peruana ante Senegal

Mano Menezes tendrá su primer duelo bajo la dirección técnica de la selección peruana ante Senegal el sábado 28 de marzo de 2026 a las 11:00 a. m. (hora de Perú). El brasileño asumió el cargo en el combinado peruano con el gran objetivo de clasificarlos al próximo Mundial que se celebrará en 2030.