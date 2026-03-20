Perú vs Senegal: fecha, hora y dónde ver el debut de Mano Menezes con la Bicolor

La selección peruana disputará un partido amistoso contra Senegal en el Stade de France durante la fecha FIFA de marzo, como preparación para la Copa del Mundo 2026. Este trascendental encuentro marcará el debut de Mano Menezes como director técnico de Perú. A continuación, te contamos la fecha, hora y canal para ver este emocionante partido.

¿Cuándo juega Perú vs Senegal?

El partido entre Perú y la selección de Senegal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo de 2026 en el Stade de France, ubicado en París.

¿A qué hora juega Perú vs Senegal?

El debut de Mano Menezes con la camiseta de la selección peruana ante el combinado senegalés empezará a partir de las 11:00 a. m. (hora de Perú).

¿Dónde ver en VIVO Perú vs Senegal?

El encuentro entre Perú y Senegal se transmitirá a nivel nacional a través de América TV (canal 4), ATV (canal 9) y Movistar Deportes (canal 3 y 703 HD en cable).

¿Cómo llegan Perú vs Senegal al duelo amistoso?

La selección peruana llegará al duelo con su similar de Senegal con un nuevo proyecto liderado por Mano Menezes, mientras que los africanos verán este encuentro como una preparación al Mundial 2026 organizado en Norteamérica.

El antecedente más cercano entre ambos países se dio el 28 de junio de 2011 desde el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. Este encuentro entre Perú y el combinado senegalés terminó a favor de la escuadra peruana por 1-0 con gol de Paolo Guerrero.

Asimismo, en la actualidad, el elenco africano ha logrado ganar sus últimos 3 partidos con el gran mérito de haberse coronado campeón de la Copa Africana de Naciones 2026; sin embargo, este fue anulado y ahora el título lo tiene Marruecos."

Por último, el equipo peruano ha disputado 4 amistosos antes del duelo contra Senegal. En general, solo logró vencer a Bolivia 1-0, mientras que perdió ante Chile en dos ocasiones y empató 1-1 contra Rusia.