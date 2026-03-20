Sporting Cristal quiere romper el mercado y fichar a delantero de la selección peruana: "Le gusta"
¿Llega para la Copa Libertadores? Sporting Cristal apunta a incorporar a su plantel a un artillero que recientemente ha sido convocado a la selección peruana.
Sporting Cristal ya conoce a sus rivales para la Copa Libertadores y además, tiene aspiraciones de seguir peleando por el título del Torneo Apertura de la Liga 1. Más allá de los objetivos trazados, el hincha y la crítica han pedido refuerzos para afrontar ambos frentes.
Con el mercado ya cerrado hasta mitad de año, en el Rímac comienzan a planificar los jales que pueden llegar de cara al segundo semestre y ahora van por un artillero que ha tenido paso por la selección peruana.
De acuerdo a la información del periodista Paul Pérez, el área de fútbol de Cristal intentará nuevamente fichar a Juan Pablo Goicochea, artillero que ha defendido a la ‘Bicolor’ en categorías menores y que también ha sido convocado para los amistosos ante Senegal y Honduras.
"Lo buscaron en este mercado de pases, pero no lograron convencerlo porque había salido de un club y hoy está en otro. Es un futbolista que le gusta a Sporting Cristal por la proyección que tiene y tengo entendido que van a ir a buscarlo a mitad de año de todas maneras otra vez a Juan Pablo Goicochea", dijo el comunicado en el programa Modo Fútbol, que se emite por el canal de YouTube de Linkeados.
Una de las posibles trabas para su llegada al cuadro bajopontino sería que tiene vínculo con Defensor Sporting, pero de todas maneras harán las gestiones para su incorporación.
"Es un futbolista que le gusta al área deportiva de Sporting Cristal. Y a mitad de año, aún con contrato en Defensor Sporting, lo van a ir a buscar. Luego habrá que ver si logra desligarse de Defensor Sporting, que también le hace la continuidad de partidos que tenga, ahora ha sido llamado a la selección. Pero el nombre que quiere para competirle a Vizeu es Juan Pablo Goicochea", agregó.
Juan Pablo Goicochea: trayectoria
- Alianza Lima (2022-2023)
- Platense (2024-2025)
- Defensor Sporting (2026-Actualidad)
