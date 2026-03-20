Sporting Cristal ganó 4-0 a fuerte rival y es líder del Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal busca mejorar su puesto actual en el Torneo Apertura de la Liga 1 a través del liderato de Paulo Autuori; sin embargo, no es la única delegación que compite en un campeonato local. El equipo femenino del club celeste está disputando la Liga Femenina 2026 y recientemente ha logrado una victoria de 4-0, colocándose como líder del certamen femenino.

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Sporting Cristal venció 4-0 a fuerte rival y ahora es líder del Torneo Apertura 2026

Cristal Femenino venció 4-0 a CD Yanapuma en la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina, celebrado en la Villa Emprendedora de Iquitos. Los goles del equipo celeste fueron anotados por Alessia Sanllehi, Guadalupe Miño, Tamara Alves y Milena Tomayconsa.

Sporting Cristal Femenino ganó 4-0 a CD Yanapuma y ahora es líder del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026

Con este resultado, el Sporting Cristal Femenino consiguió los 6 puntos posibles, colocándose como líder del Apertura 2026 de la Liga Femenina. En contraste, Yanapuma se ubicó en el noveno puesto sin sumar unidades.

Los equipos que le siguen son Universitario de Deportes, Alianza Lima y Atlético Andahuaylas, quienes consiguieron 3 puntos en la primera fecha; sin embargo, les falta disputar la segunda.

Sporting Cristal en la Liga Femenina 2026

Cristal Femenino ya ha disputado dos partidos oficiales por el Torneo Apertura de la Liga Femenina y ha conseguido seis unidades en 2 partidos. En primera instancia, las celestes lograron vencer 4-0 a Melgar de Arequipa y ahora han obtenido un resultado similar ante CD Yanapuma.

El próximo encuentro de la escuadra celeste será contra Defensores del Ilucán el viernes 27 de marzo de 2026 a las 15:00 horas (hora de Perú).