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Sporting Cristal vs. Chankas por Liga 1: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Sporting Cristal vs. Chankas chocan este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Sporting Cristal visita a Chankas este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1.
Sporting Cristal visita a Chankas este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. | Foto: Los Chankas / Club Sporting Cristal
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Sporting Cristal vs. Chankas se enfrentan este sábado 21 de marzo, desde el Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Sporting Cristal afrontará la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras superar etapas preliminares.

PUEDES VER: Grupo de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026: fixture de partidos y rivales

Sporting Cristal vs. Chankas: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Sporting Cristal vs. Chankas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México: 14:30 horas
  • Perú: 15:30 horas
  • Colombia: 15:30 horas
  • Ecuador: 15:30 horas
  • Bolivia: 16:30 horas
  • Venezuela: 16:30 horas
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 16:30 horas
  • Argentina: 17:30 horas
  • Brasil: 17:30 horas
  • Chile: 17:30 horas
  • Paraguay: 17:30 horas
  • Uruguay: 17:30 horas
  • España: 21:30 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Chankas?

Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Sporting Cristal vs. Chankas, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Sporting Cristal vs. Chankas por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1

Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Sporting Cristal y Chankas se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, hay una importante diferencia de puntaje debido a que el conjunto de Andahuaylas está en el primer lugar junto a Alianza Lima.

Los 'Cerveceros', con 11 puntos, necesitan ganar para ponerse a tres puntos de su rival de turno y seguir vivos en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. Por su parte, los 'Guerreros' querrán mantener su invicto en la actual temporada de la Liga 1 para que los 'Blanquiazules' no lo saquen de la primera posición.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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