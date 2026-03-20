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Sporting Cristal vs. Chankas por Liga 1: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Sporting Cristal vs. Chankas chocan este sábado por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.
Sporting Cristal vs. Chankas se enfrentan este sábado 21 de marzo, desde el Estadio Municipal Los Chankas de Andahuaylas, en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Sporting Cristal vs. Chankas: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga 1 Perú y deseas sintonizar el partido entre Sporting Cristal vs. Chankas, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 14:30 horas
- Perú: 15:30 horas
- Colombia: 15:30 horas
- Ecuador: 15:30 horas
- Bolivia: 16:30 horas
- Venezuela: 16:30 horas
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 16:30 horas
- Argentina: 17:30 horas
- Brasil: 17:30 horas
- Chile: 17:30 horas
- Paraguay: 17:30 horas
- Uruguay: 17:30 horas
- España: 21:30 horas
¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Chankas?
Si quieres ver EN VIVO ONLINE el partido de Sporting Cristal vs. Chankas, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal que se transmite por los siguientes operadores: DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.
Sporting Cristal vs. Chankas por el Torneo Apertura 2026 de Liga 1
Será la primera vez en este 2026 en la que los clubes Sporting Cristal y Chankas se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Apertura, hay una importante diferencia de puntaje debido a que el conjunto de Andahuaylas está en el primer lugar junto a Alianza Lima.
Los 'Cerveceros', con 11 puntos, necesitan ganar para ponerse a tres puntos de su rival de turno y seguir vivos en la pelea por el liderato del Torneo Apertura 2026. Por su parte, los 'Guerreros' querrán mantener su invicto en la actual temporada de la Liga 1 para que los 'Blanquiazules' no lo saquen de la primera posición.
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