¡Batacazo! Cusco FC remeció el mercado tras oficializar a Javier Rabanal: "Convicción"

Cusco FC, mediante sus redes sociales, oficializó la incorporación de Javier Rabanal, quien se unirá al club para el Torneo Clausura y la Copa de la Liga. El conjunto dorado, que terminó sexto en el Torneo Apertura tras la salida de Alejandro Orfila, se mostró contento con la llegada del español para la segunda parte de la Liga 1.

Por ello, el exentrenador de Universitario asumirá ahora un nuevo reto en el certamen local. Este nuevo fichaje ha sido tomado con positivismo por la hinchada cusqueña, cuyos integrantes esperan que les dé muchas alegrías.

Javier Rabanal es el nuevo entrenador de Cusco FC

“Le damos la bienvenida a Javier Rabanal 🇪🇸, nuevo director técnico de Cusco FC. Trabajo, convicción y un mismo objetivo: seguir creciendo juntos”, escribió el club mediante sus redes sociales.

Cusco FC oficializó a Javier Rabanal

Cabe señalar que esta es una noticia que ya se venía comentando y fue una de las primeras informaciones que dio el periodista Gustavo Peralta vía redes sociales. “Javier Rabanal es nuevo DT de Cusco FC. El técnico español ya se encuentra en la ciudad imperial arreglando los últimos detalles”.

¿Cuántos partidos dirigió Javier Rabanal en Universitario?

En Universitario, Rabanal pudo dirigir 12 partidos oficiales con los cremas, donde solo pudo ganar cinco, empatar tres y perder dos.