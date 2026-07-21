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Oficial: Nicolás Díaz fue anunciado como flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura

Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Nicolás Díaz de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El chileno llega al cuadro blanquiazul a pedido expreso de Pablo Guede.

Luis Blancas
Nicolás Díaz es nuevo fichaje de Alianza Lima
Nicolás Díaz es nuevo fichaje de Alianza Lima | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima se movió en el mercado de fichajes pese a que el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ya está en marcha. El club blanquiazul anunció oficialmente la incorporación de Nicolás Díaz, refuerzo con el que afrontará el segundo campeonato del año por solicitud de Pablo Guede.

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Nicolás Díaz fue presentado como nuevo fichaje de Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza presentó de forma oficial al chileno Díaz, quien en medio de su presentación oficial con camiseta íntima lanzó una única frase: "Es mía". "Nicolás Díaz ya viste nuestros colores ¡Bienvenido al corazón del pueblo!", se puede leer también.

Video: Alianza Lima

Cabe señalar que el volante de 27 años llega desde Club Puebla de México y arriba al equipo blanquiazul por pedido expreso de Pablo Guede, quien ya lo dirigió primero en las divisiones menores de Palestino y después en el propio club mexicano en 2025.

¿Cuánto tiempo firmó Nicolás Díaz con Alianza Lima?

Nicolás Díaz firmó con Alianza Lima por una temporada, por lo que su vínculo contractual concluirá en julio de 2027. No obstante, su desempeño en el Torneo Clausura 2026 y Torneo Apertura 2027 de la Liga 1 podría ser clave para que el chileno renueve y prolongue su permanencia en Matute.

Clubes de Nicolás Díaz

  • Club Tijuana
  • Club Puebla
  • Unión Española
  • Mazatlán FC
  • Morelia
  • Monarcas Morelia
  • Palestino
  • Palestino U21

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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