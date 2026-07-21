Oficial: Nicolás Díaz fue anunciado como flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura

Alianza Lima se movió en el mercado de fichajes pese a que el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 ya está en marcha. El club blanquiazul anunció oficialmente la incorporación de Nicolás Díaz, refuerzo con el que afrontará el segundo campeonato del año por solicitud de Pablo Guede.

Nicolás Díaz fue presentado como nuevo fichaje de Alianza Lima

A través de sus redes sociales, Alianza presentó de forma oficial al chileno Díaz, quien en medio de su presentación oficial con camiseta íntima lanzó una única frase: "Es mía". "Nicolás Díaz ya viste nuestros colores ¡Bienvenido al corazón del pueblo!", se puede leer también.

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Cabe señalar que el volante de 27 años llega desde Club Puebla de México y arriba al equipo blanquiazul por pedido expreso de Pablo Guede, quien ya lo dirigió primero en las divisiones menores de Palestino y después en el propio club mexicano en 2025.

¿Cuánto tiempo firmó Nicolás Díaz con Alianza Lima?

Nicolás Díaz firmó con Alianza Lima por una temporada, por lo que su vínculo contractual concluirá en julio de 2027. No obstante, su desempeño en el Torneo Clausura 2026 y Torneo Apertura 2027 de la Liga 1 podría ser clave para que el chileno renueve y prolongue su permanencia en Matute.

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