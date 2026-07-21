Mr. Peet y su rotundo adiós a Guillermo Viscarra tras dejar Alianza Lima: "Fue..."

Guillermo Viscarra se despidió de Alianza Lima y las reacciones no se hicieron esperar. El golero, que ha sido determinante durante la temporada pasada, perdió su puesto tras ir a defender a la selección bolivariana, a esto se le sumó las buenas actuaciones de Alejandro Duarte, que no tuvieron defectos para perder su puesto. En el Torneo Apertura, Billy no tuvo participación alguna y jugó solo un partido.

Es por esta poca participación que el portero decidió marcharse del club. Bajo este panorama, Mr. Peet, en una reciente edición de 'Madrugol', habló sobre la salida de Viscarra recordando sobre todo su partido contra Boca Juniors, dejando un rotundo adiós para el bolivariano.

Mr. Peet habló sobre la salida de Viscarra

“Viscarra tuvo muy buenos partidos en Alianza. Independientemente de que no se logró el objetivo la temporada anterior, que era el título nacional, creo que Viscarra fue parte importante de aquella racha de 18 partidos en esa temporada internacional con ‘Pipo’ Gorosito y Viscarra en el arco”, empezó diciendo Mr. Peet.

“Fue parte importante. Cómo no olvidar... Viscarra se ha quedado para siempre en el corazón y en la memoria del hincha. El hincha de Alianza no va a olvidar jamás que Viscarra, probablemente, su mejor partido lo hizo ante Boca en La Bombonera, con penal atajado incluido en la definición”, complementó.

Mr. Peet también recordó el rendimiento de Viscarra durante el partido, señalando que fue determinante para el triunfo blanquiazul y que quedará para la historia del club.

“(…) Y aquella vez, con todo el mundo, Viscarra atajó, creo yo, el mejor partido con Alianza. Fue determinante, determinante, Viscarra, a pesar de haber sufrido un gol muy rápido con el autogol de Miguel Trauco. En el primer tiempo, digamos que Viscarra no es que pasó mayores sobresaltos; descolgó, estuvo seguro cuando intervino y, en el segundo tiempo, ante la avalancha, sí tuvo intervenciones de mucho mérito”.

“Y en los penales se consagró. Logró atajar el penal decisivo para darle la victoria a Alianza. Esa noche va a quedar por siempre en la memoria y en el corazón de los hinchas, por supuesto. Y esa victoria tiene en el arco a Guillermo Viscarra. Desde aquí le deseamos siempre lo mejor a Guillermo Viscarra”, concluyó el narrador.

Guillermo Viscarra deja Alianza Lima.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima visitará a Comerciantes Unidos este domingo 26 de julio por la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 3.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo.

