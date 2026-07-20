Alianza Lima y la dura noticia que recibió sobre el fichaje de Pedro Gallese: "No va a pasar"
Desde Colombia informan duras noticias para Alianza Lima que podrían influir en el fichaje de Pedro Gallese para el Torneo Clausura.
Hace unas horas se conoció que Alianza Lima traería de vuelta a Pedro Gallese para el Torneo Clausura de la Liga 1 y ya van saliendo nuevos detalles sobre este interés que tiene el elenco blanquiazul. Desde Colombia, se ha informado que desde Deportivo Cali no se tiene conocimiento sobre esta posible venta.
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Según la información compartida por la periodista Analú Rodríguez en L1 MAX, quien citó al periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, la directiva del Deportivo Cali aseguró que no tiene conocimiento sobre una posible salida de Pedro Gallese. Además, precisaron que el guardameta peruano mantiene contrato vigente por una temporada más, situación que ha generado preocupación entre los hinchas de Alianza Lima, quienes esperan verlo defender el arco de Matute.
"El periodista Alexis Rodríguez afirma que Cali no tiene conocimiento sobre la propuesta de Alianza. Además, indica que Alianza lo quiere gratis y es o no va a pasar", anunció a la audiencia.
¿Qué se sabe del fichaje de Pedro Gallese por Alianza Lima?
De acuerdo con el periodista citado, los de Cali no saben sobre este tema. "La Gerencia Azucarera fue contundente: "Deportivo Cali no tiene conocimiento de esto (Interés de Alianza por Gallese).
Pedro tiene contrato con nosotros por un año y medio más; hay total conformidad y voluntad de cumplirlo a cabalidad" empezó a informar el periodista.
Además, dio a conocer la postura del portero de la selección peruana. "Alianza lo quiere gratis (libre), eso NO va a pasar y el propio arquero se lo dejó claro al equipo", comentó vía X.
Información del periodista Alexis Rodríguez
¿Hasta cuándo era el contrato de Pedro Gallese con Deportivo Cali?
Cabe señalar que el experimentado golero aún mantiene contrato con el equipo colombiano hasta finales del 2027.
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