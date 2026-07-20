Reimond Manco dio firme comentario sobre el nivel de Federico Girotti en Alianza Lima: "Le falta..."

Alianza Lima triunfó ante Sport Huancayo en un encuentro por la fecha uno del Torneo Clausura de la Liga 1. Para este partido, Pablo Guede decidió alinear a Federico Girotti, quien está llamado a ser el goleador en esta segunda parte de la temporada. La actuación del argentino no pasó desapercibida, pues aunque no marcó gol, tuvo un buen rendimiento sin balón.

Bajo este contexto, Reimond Manco, fiel seguidor del elenco blanquiazul, por su pasado en el club, no escatimó y habló sobre este estado en el que se encuentra Girotti dejando un firme comentario sobre el nivel que demostró en el encuentro.

Reimond Manco dio firme comentario sobre el nivel de Federico Girotti

Para Manco, considera que el argentino le sacó provecho a esta para ponerse mejor físicamente. Sin embargo, reconoció que la falta de gol es algo que le juega en contra.

"Creo que Girotti le ha sacado provecho a esta para. Lo vi mucho mejor contra Huancayo. Físicamente está mucho mejor; lo vi más rápido, más potente, bien con el balón. Le falta el gol, pero jugó bien", fueron las palabras del ex Jotita.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima volverá a la acción el próximo viernes 24 de julio, cuando visite a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026.