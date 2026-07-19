Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y desató la algarabía de los hinchas cremas

Universitario de Deportes se mantiene decidido a conquistar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y después, luchar por el tetracampeonato del fútbol peruano. No obstante, no solo el plantel principal está en competencia, ya que su delegación sub-14 logró un triunfo importante frente a Alianza Lima y generó la algarabía de la hinchada crema.

Universitario ganó 2-1 a Alianza Lima y generó la algarabía de la hinchada merengue

La categoría Sub-14 de Universitario superó 2-1 a Alianza en la final de la Copa Promesas, disputada en Campo Mar U, y se quedó con el triunfo en los 90 minutos ante su clásico rival.

Los tantos del conjunto merengue llegaron a los 10 minutos, cuando se produjo la primera anotación, y a los 51 minutos, con el segundo gol. Ambos fueron auténticos golazos que resultaron decisivos para la victoria del equipo merengue y para levantar la copa.

Video: Universitario de Deportes Menores

Este triunfo de Universitario de Deportes provocó que los asistentes a Campo Mar celebraran con entusiasmo, desatando la euforia entre los hinchas cremas y la tristeza blanquiazul.

Universitario de Deportes desea salir tetracampeón del fútbol peruano

Otra de las delegaciones que aspira a coronarse a fin de año es el equipo principal dirigido por Héctor Cúper. Por ello, desde el inicio del Torneo Clausura se fijaron como meta sumar la mayor cantidad de puntos posible para colocarse en la cima y mantenerse allí hasta el cierre del campeonato. Si Universitario consigue este objetivo, accederá a la disputa por el título nacional y tendrá la opción de convertirse en tetracampeón del fútbol peruano.