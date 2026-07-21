Jairo Concha y su futuro en Universitario de Deportes tras posible salida: "Oferta por..."

Universitario de Deportes sigue firme en sus objetivos de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y a su vez tetracampeón del fútbol peruano ganando el campeonato nacional. Sin embargo, en medio de ello se ha rumoreado sobre una posible salida de Jairo Concha y ahora desde el mismo club han definido su futuro.

Universitario de Deportes definió el futuro de Jairo Concha tras posible salida de cara al Torneo Clausura 2026

Concha ha sido relacionado a Independiente del Valle antes del inicio del Clausura y muchos daban por hecho su salida, sin embargo, ahora se reveló cuál será el futuro del volante en Universitario.

Según revelaron fuentes del programa 'Linkeados', el volante nacional de 27 años tiene el camino abierto para poder irse del club merengue solo si llega una buena oferta por su pase, por lo que están expectantes.

Jairo Concha seguirá en Universitario, sin embargo desde el club están abiertos a escuchar ofertas

"En la 'U' siguen atentos y expectantes, del mismo modo en que están a la espera de que en cualquier momento pueda aparecer alguna oferta por otro jugador, como Concha, aunque hasta el momento no ha sucedido nada”, afirmó el programa.

Cabe señalar que Jairo Concha tiene vínculo contractual con Universitario de Deportes hasta diciembre de 2026, por lo que aún no se ha establecido si se le renovará o si quedará a la espera de que algún club lo incorpore a cambio de una suma importante de dinero.

¿Cómo le va a Jairo Concha en Universitario?

Concha llegó a Universitario en 2024 procedente de Alianza Lima y, desde entonces, ha conseguido coronarse campeón de manera consecutiva en las dos temporadas siguientes, 2024 y 2025. En ese período, el mediocampista suma 102 encuentros con la camiseta crema, además de 12 tantos y 24 asistencias. De cara a 2026, el declarado hincha crema aspira a conquistar nuevamente el título y aportar al tetracampeonato del club.