Entradas Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar
Conoce los precios de entradas para el partido entre Universitario vs Cusco FC por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante partido que significa el reencuentro de los hinchas cremas con el plantel completo.
Entradas para Universitario vs Cusco FC: precios y dónde comprar
Estos son los precios de entradas para el partido entre Universitario contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:
- Oriente: S/ 40
- Occidente central: S/ 70
- Occidente lateral: S/ 60
- Norte: S/ 15
- Sur: S/ 15
- Palco Monumental: S/ 110
- Butaca Negra Apuesta Total: S/ 120
- Experiencia Crema: S/ 220
Puedes adquirir cada entrada a través del sitio oficial de Teleticket. Primero, ingresa a la página principal y localiza las opciones de compra para seleccionar la tribuna que prefieras. Después, procede con el pago correspondiente utilizando tu tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para registrar el boleto.
Precios de las entradas del Universitario vs Cusco FC
Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026
Universitario de Deportes afrontará el encuentro frente a Cusco FC tras imponerse por 2-1 a ADT de Tarma como visitante, por lo que llegará en óptimas condiciones para seguir afianzándose en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Mientras tanto, el equipo cusqueño llega a Lima después de imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro entre ambos conjuntos está programado para el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.
¡Vamos al Circo!
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