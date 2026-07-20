Entradas Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar

Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante partido que significa el reencuentro de los hinchas cremas con el plantel completo.

Entradas para Universitario vs Cusco FC: precios y dónde comprar

Estos son los precios de entradas para el partido entre Universitario contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:

Oriente: S/ 40

Occidente central: S/ 70

Occidente lateral: S/ 60

Norte: S/ 15

Sur: S/ 15

Palco Monumental: S/ 110

Butaca Negra Apuesta Total: S/ 120

Experiencia Crema: S/ 220

Puedes adquirir cada entrada a través del sitio oficial de Teleticket. Primero, ingresa a la página principal y localiza las opciones de compra para seleccionar la tribuna que prefieras. Después, procede con el pago correspondiente utilizando tu tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para registrar el boleto.

Precios de las entradas del Universitario vs Cusco FC

Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes afrontará el encuentro frente a Cusco FC tras imponerse por 2-1 a ADT de Tarma como visitante, por lo que llegará en óptimas condiciones para seguir afianzándose en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Mientras tanto, el equipo cusqueño llega a Lima después de imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro entre ambos conjuntos está programado para el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.