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Entradas Universitario vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: precios y dónde comprar

Conoce los precios de entradas para el partido entre Universitario vs Cusco FC por la jornada 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental.

Luis Blancas
Entradas para Universitario vs Cusco FC: precios y dónde comprar
Entradas para Universitario vs Cusco FC: precios y dónde comprar | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes se medirá ante Cusco FC por la segunda fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. desde el Estadio Monumental de Ate. Por eso, conoce aquí el precio y dónde comprar las entradas para ver este emocionante partido que significa el reencuentro de los hinchas cremas con el plantel completo.

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Entradas para Universitario vs Cusco FC: precios y dónde comprar

Estos son los precios de entradas para el partido entre Universitario contra Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Monumental de Ate:

  • Oriente: S/ 40
  • Occidente central: S/ 70
  • Occidente lateral: S/ 60
  • Norte: S/ 15
  • Sur: S/ 15
  • Palco Monumental: S/ 110
  • Butaca Negra Apuesta Total: S/ 120
  • Experiencia Crema: S/ 220

Puedes adquirir cada entrada a través del sitio oficial de Teleticket. Primero, ingresa a la página principal y localiza las opciones de compra para seleccionar la tribuna que prefieras. Después, procede con el pago correspondiente utilizando tu tarjeta de débito o crédito y completa tus datos personales para registrar el boleto.

Precios de las entradas del Universitario vs Cusco FC

Precios de las entradas del Universitario vs Cusco FC

Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes afrontará el encuentro frente a Cusco FC tras imponerse por 2-1 a ADT de Tarma como visitante, por lo que llegará en óptimas condiciones para seguir afianzándose en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Mientras tanto, el equipo cusqueño llega a Lima después de imponerse por 4-1 a Alianza Atlético en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco. El encuentro entre ambos conjuntos está programado para el viernes 24 de julio a las 8.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Monumental.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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