0

Matías Di Benedetto tuvo determinantes palabras sobre Miguel Silveira: "Esas cosas negativas..."

Matías Di Benedetto se pronunció sobre la relación con Miguel Silveira, tras recordar las declaraciones de su representante.

Antonio Vidal
Matías Di Benedetto habló sobre Miguel Silveira previo al Universitario vs Cusco FC. Foto: composición Líbero/Universitario TV/Cusco FC
Matías Di Benedetto habló sobre Miguel Silveira previo al Universitario vs Cusco FC. Foto: composición Líbero/Universitario TV/Cusco FC
COMPARTIR

Universitario de Deportes se prepara para su partido contra Cusco FC y la previa se calienta porque el elenco local volverá a tener en el Monumental a Miguel Silveira, flamante fichaje del elenco visitante.

Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario. Foto: composición Líbero/Erick y Gonzalo

PUEDES VER: Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario: “Mercenario…”

Bajo este contexto, en una reciente conferencia de prensa, Matías Di Benedetto fue consultado sobre cómo quedó la relación con el brasileño, esto luego de que su representante dijo cosas relacionadas a la internada.

Universitario, Liga 1

Matías Di Benedetto responde con todo al caso Miguel Silveira.

"La verdad que no hablamos de eso porque no lo hemos visto mucho. Él entrenaba diferenciado, así que no hemos tenido contacto con él, no sabemos más nada del tema, quedó ahí. Solo nos enteramos de la salida, él obviamente se despidió vía Whatsapp, pero no hemos tenido comunicación ni tampoco hemos hablado sobre ese tema", fueron las primeras palabras del argentino.

De todos modos, el defensor argentino señaló que el plantel decidió mantenerse al margen de todas las situaciones que se hicieron públicas a través de su representante, ya que consideraban que esos temas podían afectar de manera negativa al grupo.

"Creo que ya está, tampoco nosotros queríamos que nos afecte. Como dije esa vez, nosotros no podemos dejar ingresar esas cosas negativas al grupo, esas cosas que nos afecten porque nuestros objetivos y esas cosas que tenemos como metas de equipo, esas cosas pueden jugarnos en contra, así que nosotros hemos hecho una autocrítica, en pensar en positivo. Sabemos que vienen grandes cosas para nosotros y normal", manifestó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Jairo Concha y su futuro en Universitario de Deportes tras posible salida: "Oferta por..."

  2. Cristal remece el mercado y firma a volante nacional para el Clausura 2026: "Muchos éxitos"

  3. Gustavo Costas, ex Alianza, rompe el mercado y se perfila como técnico de campeón de Libertadores

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano