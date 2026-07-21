Matías Di Benedetto tuvo determinantes palabras sobre Miguel Silveira: "Esas cosas negativas..."

Universitario de Deportes se prepara para su partido contra Cusco FC y la previa se calienta porque el elenco local volverá a tener en el Monumental a Miguel Silveira, flamante fichaje del elenco visitante.

Bajo este contexto, en una reciente conferencia de prensa, Matías Di Benedetto fue consultado sobre cómo quedó la relación con el brasileño, esto luego de que su representante dijo cosas relacionadas a la internada.

Matías Di Benedetto responde con todo al caso Miguel Silveira.

"La verdad que no hablamos de eso porque no lo hemos visto mucho. Él entrenaba diferenciado, así que no hemos tenido contacto con él, no sabemos más nada del tema, quedó ahí. Solo nos enteramos de la salida, él obviamente se despidió vía Whatsapp, pero no hemos tenido comunicación ni tampoco hemos hablado sobre ese tema", fueron las primeras palabras del argentino.

De todos modos, el defensor argentino señaló que el plantel decidió mantenerse al margen de todas las situaciones que se hicieron públicas a través de su representante, ya que consideraban que esos temas podían afectar de manera negativa al grupo.

"Creo que ya está, tampoco nosotros queríamos que nos afecte. Como dije esa vez, nosotros no podemos dejar ingresar esas cosas negativas al grupo, esas cosas que nos afecten porque nuestros objetivos y esas cosas que tenemos como metas de equipo, esas cosas pueden jugarnos en contra, así que nosotros hemos hecho una autocrítica, en pensar en positivo. Sabemos que vienen grandes cosas para nosotros y normal", manifestó.

¿Cuándo juega Universitario por el Torneo Clausura?

Universitario recibirá a Cusco FC este viernes 24 de julio por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El encuentro se disputará desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental.