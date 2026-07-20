Miguel Silveira, ex Universitario, calienta la previa del duelo ante los cremas: "Imagino..."

Miguel Silveira, futbolista de Cusco FC, se pronunció en la previa del partido entre su equipo y Universitario de Deportes, que se llevará a cabo en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura. El volante brasileño, con pasado crema en el Apertura, habló sobre lo que será este partido ante su ex equipo y confesó que desea aplicar la denominada la 'ley del ex'.

Miguel Silveira quiere anotar ante Universitario

En declaraciones a la prensa, el extranjero de 23 años destacó la calidad del plantel cusqueño y aseguró que buscarán dar el golpe en su visita al cuadro crema, para seguir escalando en la tabla de posiciones y meterse entre los primeros lugares del Clausura.

“Tenemos un gran plantel. Cuando estuve en Universitario me tocó enfrentar a Cusco FC y siempre me pareció un equipo con muchas condiciones y muy buenos jugadores. Vamos a enfrentar a un gran equipo, uno de los más grandes del país, pero nosotros iremos a dar todo lo que tenemos. Siempre imagino poder marcar un gol y ojalá pueda hacerlo en el Monumental”, mencionó.

Miguel Silveira fichó por Cusco FC a principios de julio.

Miguel Silveira y su paso por Universitario

Recordemos que Miguel Silveira llegó a Universitario a principios del presente año como uno de los principales refuerzos para buscar el tetracampeonato nacional. No obstante, el volante jugó apenas 11 partidos y anotó un gol.

Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Clausura

Cabe precisar que Universitario de Deportes vs Cusco FC está programado para este viernes 24 de julio a las 8:30 p.m. (hora peruana). El conjunto estudiantil llega a este duelo tras debutar con victoria en la fecha 1 ante ADT de Tarma por 2-1. Por su parte, los dirigidos por Javier Rabanal, también con pasado crema, llegan con la moral a tope tras golear por 4-1 a Alianza Atlético de Sullana en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.