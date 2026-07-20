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¿Pablo Guede sí renunció? DT reveló sus incomodidades en Alianza Lima: "Hechas m..."

Pablo Guede rompió su silencio y respondió a los rumores sobre su presunta renuncia antes del inicio del Torneo Clausura.

Eduardo Chirinos
Pablo Guede respondió a los rumores sobre su presunta renuncia.
Pablo Guede respondió a los rumores sobre su presunta renuncia. | Foto: Depor
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Pablo Guede, director técnico de Alianza Lima, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul en su primer partido del Torneo Clausura 2026, donde vencieron en Matute a Sport Huancayo, con dos goles de Eryc Castillo. El estratega analizó lo que fue el duelo ante el Rojo Matador, pero también respondió a los rumores sobre su presunta intención de renunciar al cargo previo a la reanudación del torneo local.

Pedro Gallese volverá a Alianza LIma para el Torneo Clausura tras su paso por el club íntimo en 2019.

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¿Pablo Guede quiso renunciar antes del Clausura?

En conferencia de prensa, Pablo Guede respondió sobre los rumores que apuntaban a su salida del club tras el partido amistoso contra Deportivo Cali. El estratega, entre risas, desmintió dichas versiones. Sin embargo, reveló que tiene dos incomodidades para realizar su trabajo al mando del plantel blanquiazul.

“Tuve la suerte de renunciar y volver (risas), los que mejor lo saben son ustedes porque hacen su trabajo, lo hacen bárbaro, pero yo tendría cuidado con el sapo que les cuenta las cosas. Ya lo viene anunciando el semestre pasado, no me dejó ni pasar el primer partido”, comentó a modo de broma el técnico.

Alianza Lima

Alianza Lima venció a Sport Huancayo por 2-1.

“Sigue estando gente con maldad, gente que no le interesa que nos vaya bien, que no le interesa que tengamos una estabilidad deportiva. Es verdad, tuve dos incomodidades, dos nada más, y una no va por los fichajes. La primera es que no pude hacer doble turno, y la segunda es que las canchas están hechas mi… esa fue mi incomodidad, pero me duró 10 minutos”, añadió Guede, negando los rumores sobre algún intento de renunciar antes del inicio del Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Tras su debut con victoria ante los huancaínos, Alianza Lima volverá a jugar por el Torneo Clausura el viernes 24 de julio ante Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, de Cutervo.

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