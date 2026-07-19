Alianza Lima incorporó a ex Sporting Cristal previo a su debut en el Clausura y sorprende a hinchas

Faltan pocas horas para que Alianza Lima haga su estreno en el Torneo Clausura de la Liga 1 ante Sport Huancayo. Los dirigidos por Pablo Guede buscarán en casa conseguir sus tres primeros puntos que los ayuden a agarrar confianza. Por lo que los blanquiazules buscarán contar con sus mejores hombres para esta presentación ante su gente.

Con el mercado de pases abierto, los íntimos se vienen reforzando en zonas flojas del terreno de juego, aunque esta vez no han realizado un fichaje como tal, han incorporado a un ex Sporting Cristal para este partido.

Alianza Lima incorporó a ex Sporting Cristal previo a su debut en el Clausura

Se trata de Renzo Garcés, el jugador que había estado lesionado ya se encuentra recuperado, por lo que tanto él como Marco Huamán han sido incluidos en lista para el partido contra Huancayo.

"Tal como habíamos adelantado durante la semana, la evolución de Renzo Garcés y Marco Huamán fue positiva y ambos fueron incluidos en la lista de convocados para este encuentro", fue la información que brindó Gerson Cuba vía X.

Garcés está en lista para el partido contra Huancayo

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Sport Huancayo?

Alianza Lima y Sport Huancayo se enfrentarán este domingo 19 de julio por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará desde las 7.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, donde el conjunto blanquiazul buscará arrancar con una victoria frente a su gente en el inicio del segundo certamen de la temporada.