Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas ante Sport Boys para el Torneo Clausura

Estamos a solo horas de vivir un enfrentamiento de alta intensidad. Sport Boys y Alianza Lima disputarán un nuevo clásico Lima-Callao por la fecha cuatro del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Nacional. Los blanquiazules quieren seguir invictos y como líderes, pero se conoció que el equipo de Pablo Guede tendrá que lidiar con la ausencia de seis jugadores ante la Misilera.

Alianza Lima y sus seis sensibles bajas confirmadas ante Sport Boys

El cuadro de La Victoria sabe que necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para distanciarse de sus competidores por el liderato, por lo que salir airosos ante Sport Boys es una obligación. Sin embargo, se confirmó que no podrán contar con los jugadores Kevin Quevedo, Cristian Carbajal, Luis Ramos, D’Alessandro Montenegro, Alessandro Burlamaqui y Piero Cari.

Ninguno de estos futbolistas forma parte de la convocatoria de Alianza Lima para este encuentro. Una de las ausencias más llamativas es la de Quevedo, quien nuevamente quedó apartado del equipo por decisión técnica de Pablo Guede. Esta situación ha llamado la atención de los hinchas, pues no ha jugado en todo el Torneo Clausura y lleva varios meses sin jugar.

Kevin Quevedo, Cristian Carbajal y Luis Ramos son los bajas más destacadas de Alianza Lima

Mientras que en el caso de Carabajal y Ramos se debe a que siguen en el proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. No obstante, todo indica que están en la parte final y pronto podrán reintegrarse a las convocatorias.

Por su parte, Montenegro, Burlamaqui y Piero Cari tampoco fueron considerados para el duelo ante los rosados, aunque ninguno de los tres jugadores ha gozado de regularidad en toda la temporada. Todo indica que su ausencia se debe a decisión del comando técnico.

Eryc Castillo será el arma estelar de Alianza Lima

Pese a las ausencias, Pablo Guede tendrá en su esquema al jugador más influyente de la Liga 1: Eryc Castillo. El ecuatoriano es el máximo goleador de Alianza Lima con 14 goles y, tras pasar a jugar como delantero centro, ha mostrado un gran estado de forma que necesitará especial atención de la defensa de Sport Boys.