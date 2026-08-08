Yoshimar Yotún dio rotundo calificativo a Universitario tras empate con Cristal: "Siempre hacen..."

Yoshimar Yotún, volante y capitán de Sporting Cristal, se pronunció tras el sufrido empate en su visita a Universitario por el clásico moderno de la fecha 4 del Torneo Clausura 2026. Tras el partido en el Estadio Monumental, el volante nacional se pronunció y no dudó en dar una impactante opinión sobre la escuadra merengue.

Yoshimar Yotún dio rotundo calificativo a Universitario

Sporting Cristal tenía la misión de vencer en condición de visita y ante un rival director como la 'U'. Sin embargo, no lograron imponer condiciones y, aunque se mostraron empeñosos, tuvieron que conformarse con el empate tras un gol de penal de Yoshimar Yotún.

'Yoshi' fue el encargado de darle por lo menos un punto a su equipo y, tras el pitazo final, fue llamado a declarar ante las cámaras de 'L1 MAX', donde fue consultado por sus sensaciones. Ante ello, el volante evidenció su amargura por haber concedido el gol en contra, calificando a Universitario como un equipo que siempre recurre a la misma jugada para hacer daño.

Yoshimar Yotún anotó de penal el empate de Sporting Cristal ante Universitario

"Una sensación de que los dos equipos fueron a buscar el partido. Ellos (Universitario) encontraron el gol ahí de una jugada que siempre hacen al espacio hacia los delanteros, y nosotros fuimos a buscarlo también. Buscamos el gol y justo vino un penal", señaló el futbolista tras el final del encuentro.

Del mismo modo, Yotún recalcó que el equipo lo dejó todo en el campo, por lo que se van con la conciencia tranquila. Además, resaltó la complejidad que representa jugar ante los cremas en el Estadio Monumental.

"Creo que nos vamos tranquilos con lo que el equipo hizo. Obviamente queríamos ganar, pero no es fácil venir aquí al Monumental, jugar y poner tu ritmo de juego. Así que nos vamos tranquilos, pero no conformes", acotó.

Yoshimar Yotún opinó del rendimiento de Sporting Cristal con Roberto Mosquera

Finalmente, el capitán de Sporting Cristal valoró la mejora que ha tenido el equipo con la llegada de Roberto Mosquera a la dirección técnica e indicó que buscarán lograr los objetivos planteados.

"¿Mejoramos? Es lo que siempre hemos tenido, pero hemos mejorado algunas cosas. Es un nuevo entrenador con otra idea, pero el equipo está mentalizado en hacer bien las cosas e ir paso a paso", concluyó.