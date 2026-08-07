Sporting Cristal ganó 4-2 a fuerte rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima

Alianza Lima ha logrado consolidarse como líder el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo Sporting Cristal se encuentra a solo pasos de igualarlo. Sin embargo en el fútbol femenino ocurre algo distinto, ya que la delegación celeste venció 4-2 a un fuerte rival colocando en el primer puesto del Clausura de la Liga Femenina junto a la escuadra de La Victoria.

Sporting Cristal venció 4-2 a duro rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima

Cristal Femenino se impuso por 4-2 a Defensores de Illucán en la tercera jornada del Clausura de la Liga Femenina 2026 y alcanzó el liderato del campeonato junto a Alianza, con 9 puntos para ambos equipos.

Sporting Cristal Femenino ganó 4-2 a Defensores Ilucán por el Torneo Clausura 2026

Los tantos que dieron la victoria al conjunto bajopontino fueron obra de Alessia Sanllehi y Thamara Alves, quienes firmaron un doblete cada una para revertir el marcador en Cutervo.

La próxima fecha, Sporting Cristal Femenino enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo, mientras que Defensores del Ilucán viajará a Arequipa para medirse ante FBC Melgar.

Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Tabla de Posiciones