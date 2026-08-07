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Sporting Cristal ganó 4-2 a fuerte rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima
Sporting Cristal venció 4 a 2 a un duro contrincante y ahora es líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga junto a Alianza Lima.
Alianza Lima ha logrado consolidarse como líder el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo Sporting Cristal se encuentra a solo pasos de igualarlo. Sin embargo en el fútbol femenino ocurre algo distinto, ya que la delegación celeste venció 4-2 a un fuerte rival colocando en el primer puesto del Clausura de la Liga Femenina junto a la escuadra de La Victoria.
Sporting Cristal venció 4-2 a duro rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima
Cristal Femenino se impuso por 4-2 a Defensores de Illucán en la tercera jornada del Clausura de la Liga Femenina 2026 y alcanzó el liderato del campeonato junto a Alianza, con 9 puntos para ambos equipos.
Sporting Cristal Femenino ganó 4-2 a Defensores Ilucán por el Torneo Clausura 2026
Los tantos que dieron la victoria al conjunto bajopontino fueron obra de Alessia Sanllehi y Thamara Alves, quienes firmaron un doblete cada una para revertir el marcador en Cutervo.
La próxima fecha, Sporting Cristal Femenino enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo, mientras que Defensores del Ilucán viajará a Arequipa para medirse ante FBC Melgar.
Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Tabla de Posiciones
|CLUB
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|3
|+15
|9
|2. Sporting Cristal
|3
|+11
|9
|3. Atlético Andahuaylas
|3
|1
|5
|4. Universitario de Deportes
|2
|+12
|4
|5. Carlos A. Mannucci
|3
|-9
|4
|6. FBC Melgar
|2
|0
|3
|7. FC Killas
|3
|-5
|3
|8. Defensores del Ilucán
|3
|-11
|3
|9. Flamengo
|3
|-3
|1
|10. Club UNSAAC
|2
|-2
|0
|11. CD Yanapuma
|2
|-9
|0
|12. Deportivo Biavo FC
|0
|0
|0
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