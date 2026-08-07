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Sporting Cristal ganó 4-2 a fuerte rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima

Sporting Cristal venció 4 a 2 a un duro contrincante y ahora es líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga junto a Alianza Lima.

Luis Blancas
Sporting Cristal venció 4-2 a duro rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima
Sporting Cristal venció 4-2 a duro rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima | Composición: Líbero
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Alianza Lima ha logrado consolidarse como líder el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sin embargo Sporting Cristal se encuentra a solo pasos de igualarlo. Sin embargo en el fútbol femenino ocurre algo distinto, ya que la delegación celeste venció 4-2 a un fuerte rival colocando en el primer puesto del Clausura de la Liga Femenina junto a la escuadra de La Victoria.

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Sporting Cristal venció 4-2 a duro rival y es líder del Torneo Clausura junto a Alianza Lima

Cristal Femenino se impuso por 4-2 a Defensores de Illucán en la tercera jornada del Clausura de la Liga Femenina 2026 y alcanzó el liderato del campeonato junto a Alianza, con 9 puntos para ambos equipos.

Sporting Cristal Femenino ganó 4-2 a Defensores Ilucán por el Torneo Clausura 2026

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Los tantos que dieron la victoria al conjunto bajopontino fueron obra de Alessia Sanllehi y Thamara Alves, quienes firmaron un doblete cada una para revertir el marcador en Cutervo.

La próxima fecha, Sporting Cristal Femenino enfrentará a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo, mientras que Defensores del Ilucán viajará a Arequipa para medirse ante FBC Melgar.

Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: Tabla de Posiciones

CLUBPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima3+159
2. Sporting Cristal3+119
3. Atlético Andahuaylas315
4. Universitario de Deportes2+124
5. Carlos A. Mannucci3-94
6. FBC Melgar203
7. FC Killas3-53
8. Defensores del Ilucán3-113
9. Flamengo3-31
10. Club UNSAAC2-20
11. CD Yanapuma2-90
12. Deportivo Biavo FC000
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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