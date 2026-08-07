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Héctor Cúper rompió su silencio tras volver a la línea de 3 con la 'U': “No terminaba de convencer"

Cúper volverá a la línea de tres, una decisión que ha sorprendido a los hinchas previo al duelo contra Cristal. Es por ello que el estratega rompió su silencio sobre la decisión.

Antonio Vidal
Héctor Cúper rompió su silencio tras volver a la línea de 3 con la 'U'. Foto: composición Líbero/L1 Max
Héctor Cúper rompió su silencio tras volver a la línea de 3 con la 'U'. Foto: composición Líbero/L1 Max
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Universitario saldrá al terreno de juego ante Sporting Cristal con una formación que le ha dado el tricampeonato, es decir, la línea de tres defensores. Una decisión del entrenador Héctor Cúper que ha sorprendido a muchos. El actual campeón de la Liga 1 empezó el Torneo Clausura con un esquema que alineaba a cuatro hombres en el fondo. Sin embargo, de acuerdo con el estratega, su idea no terminaba de convencer.

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En conversación con L1 Max, el DT argentino manifestó que, a pesar de conseguir algunos resultados positivos, el esquema planteado no se adapta a lo que los jugadores cremas conocen. Es debido a esto que optó para el encuentro contra Cristal por adaptarse a lo que sus dirigidos conocen.

A ver, el equipo conoce, sí, perfectamente. Yo lo he dicho ya en un inicio que íbamos a probar con algo. La verdad es que no nos había dejado conformes, más allá de algunos resultados positivos que habíamos tenido, sobre todo los dos primeros partidos. Pero bueno, hubo cositas que todavía no se pudieron, digamos, concretar positivamente y, bueno, volvemos un poco a lo antiguo”, empezó diciendo Cúper.

Yo creo que, o espero que esto dé resultado. Es decir, yo había estado bastante conforme con el arranque cuando llegamos, aunque, digamos, no fue muy positivo porque quedamos afuera de la Libertadores, nos clasificamos a la Sudamericana. Pero bueno, evidentemente, lo que he querido cambiar no terminaba de convencer, más allá, repito, del resultado positivo”, complementó el DT, que reconoció que quedaron fuera de competición internacional.

Así que yo creo que, y espero que con este paso atrás, podamos empezar todo de nuevo y que se nos den los resultados”, concluyó el estratega argentino.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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