'Cuto' Guadalupe dejó rotunda opinión sobre Cúper en Universitario: "Tiene mucha..."

El exfutbolista y referente de Universitario de Deportes Luis 'Cuto' Guadalupe salió al frente para brindarle su total respaldo al entrenador Héctor Cúper tras la dura derrota por 2-0 sufrida en la altura de Cusco por la fecha 13 del Torneo Clausura. Pese al tropezón futbolístico en una jornada clave del campeonato, el histórico defensor crema no dudó en dar la cara para respaldar el proceso del estratega argentino y enviar un mensaje de tranquilidad a la hinchada merengue.

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Identificado plenamente con la camiseta de la 'U', el popular 'Cuto' aseguró que el experimentado estratega cuenta con los méritos y las credenciales suficientes para liderar el proyecto deportivo de la institución. En ese sentido, el exjugador merengue destacó la impronta que ha mostrado el técnico desde su llegada al banquillo crema, confiando en que el trabajo diario dará sus frutos para encarar el tramo final de la temporada.

"Transmite mucha jerarquía. Es un entrenador con experiencia que sabe lo que implica dirigir a un plantel como el de Universitario. Para el tiempo que tiene en el club, ha sabido manejar bien la situación y ahora solo queda esperar que el equipo logre ensamblar la idea que quiere plasmar en la cancha", afirmó Guadalupe, dejando claro que el plantel tiene la capacidad de reponerse de este mal resultado y concretar la idea futbolística que busca Cúper en el terreno de juego.

Héctor Cúper como entrenador de Universitario

'Cuto' Guadalupe también habló de Piero Quispe

El regreso de Piero Quispe a Universitario ha generado una enorme expectativa entre los hinchas cremas, tras su paso por el fútbol internacional con las camisetas de Pumas de México y Sydney FC de Australia. Esta travesía por el exterior le permitió al joven mediocampista sumar minutos competitivos de alto nivel, ganar fortaleza en el juego dinámico y adquirir el roce profesional indispensable para encabezar la creación de juego en el esquema merengue.

Esta vuelta al club de sus amores cuenta con el visto bueno de varios históricos de la 'U', entre ellos Luis 'Cuto' Guadalupe, quien valoró el crecimiento del volante que fue campeón nacional con el elenco merengue en la temporada 2023, cuando venció en la final a Alianza Lima y fue figura.

"Piero vuelve más maduro y con experiencia. Estoy seguro de que le aportará mucho al equipo y ojalá también vuelva a ganarse un lugar en la selección", afirmó el exfutbolista en diálogo con Inkabet.