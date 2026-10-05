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Juan Pablo II presentó camiseta en honor al Papa León XIV: "Fe, identidad y orgullo"

Juan Pablo II College homenajea al Papa León XIV con una camiseta especial, simbolizando fe y orgullo ante su próxima visita al Perú.

Luis Blancas
Juan Pablo II College presentó camiseta en honor al Papa León XIV
Juan Pablo II College presentó camiseta en honor al Papa León XIV | Foto: Juan Pablo II
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Juan Pablo II College se sumó a la expectativa por la próxima visita del Papa León XIV al Perú con un homenaje especial. El club de Chongoyape presentó una camiseta dedicada al Sumo Pontífice, un gesto con el que busca representar la fe y el orgullo por un acontecimiento histórico.

Perú y Colombia jugarán por el último amistoso de fecha FIFA este martes.

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Juan Pablo II College presentó camiseta en honor al Papa León XIV

Juan Pablo II compartió la indumentaria a través de sus redes sociales y explicó el significado detrás de esta iniciativa. La camiseta fue presentada como un símbolo que busca unir al equipo, sus seguidores y la comunidad en torno a la llegada del Papa al país.

Juan Pablo II y su camiseta en honor al Papa León XIV

Juan Pablo II y su camiseta en honor al Papa León XIV

“Somos Once. Somos Uno. En Honor a Su Santidad el Papa León XIV, presentamos una camiseta que une fe, identidad y orgullo”, señaló el club norteño en su publicación. El equipo destacó que el fútbol también puede convertirse en una forma de expresar la fe y acompañar momentos importantes.

La camiseta se creó como homenaje a la visita que León XIV hará al Perú en noviembre. Según lo previsto, el Papa planea recorrer Chiclayo, una zona con la que Juan Pablo II College mantiene un vínculo cercano.

¿Cómo va Juan Pablo II College en el Torneo Clausura 2026?

Más allá de este homenaje, el conjunto de Chongoyape continúa enfocado en su campaña deportiva. Juan Pablo II College volverá a competir este sábado 10 de octubre, cuando visite a Comerciantes Unidos en una nueva jornada del campeonato.

Actualmente, Juan Pablo II College ocupa el sexto lugar de la clasificación del Torneo Clausura con 18 puntos. El equipo se encuentra a cuatro unidades del líder Deportivo Garcilaso, por lo que buscará conseguir un resultado positivo ante Comerciantes Unidos para mantenerse cerca de los primeros puestos.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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