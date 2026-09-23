Universitario y Juan Pablo II son los clubes con más goles de penal en la Liga 1: revisa la tabla

Se filtró una estadística sorprendente para el fútbol peruano, debido a que Universitario de Deportes y Juan Pablo II son los clubes con más goles anotados de penal en lo que va de la Liga 1 2026. Por ello, a continuación te brindamos la tabla completa para que revises cómo marcha tu equipo en este particular ranking, mismo que ha llamado la atención de la hinchada alrededor del Perú.

Resulta que el periodista Gerson Cuba compartió una tabla de posiciones, realizada por el portal Sentimiento Íntimo, en la que se analizan la cantidad de penales a favor cobrados para cada institución del fútbol peruano esta temporada, así como la cifra de tantos convertidos por esta vía. Para sorpresa de algunos aficionados, Alianza Lima marcha en los últimos lugares y ha generado controversia.

El club con más faltas a favor dentro del área es Juan Pablo II con un total de nueve, de las cuales todas fueron canjeadas por gol. Luego, si contamos la efectividad, es el turno de Universitario de Deportes que ha logrado convertir en las seis oportunidades que disparó desde los doce pasos. Por tal motivo, muchos creen que los árbitros favorecen únicamente a estos dos elencos, aunque la realidad no es precisamente esa.

Juan Pablo II es el club con más penales a favor en la Liga 1.

Sucede que Cusco FC, Cienciano y Sport Huancayo tienen más penales a favor, aunque no todos terminaron en gol, por lo que la 'U' está arriba en la tabla de posiciones. Alianza Lima apenas tiene dos infracciones dentro del área a favor y ambas culminaron dentro del arco. Vale precisar que esta cifra es de toda la Liga 1 2026, es decir todo el Torneo Apertura y lo que va del Torneo Clausura.

Tabla de penales en la Liga 1 2026