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Universitario y Juan Pablo II son los clubes con más goles de penal en la Liga 1: revisa la tabla

Universitario y Juan Pablo II lideran la tabla de goles convertidos de penal. Revisa cómo marchan Alianza Lima y el resto de clubes en la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Universitario y Juan Pablo II son los clubes con más goles de penal en la Liga 1.
Universitario y Juan Pablo II son los clubes con más goles de penal en la Liga 1. | Foto: Universitario - X.
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Se filtró una estadística sorprendente para el fútbol peruano, debido a que Universitario de Deportes y Juan Pablo II son los clubes con más goles anotados de penal en lo que va de la Liga 1 2026. Por ello, a continuación te brindamos la tabla completa para que revises cómo marcha tu equipo en este particular ranking, mismo que ha llamado la atención de la hinchada alrededor del Perú.

Revisa cómo marcha la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Tabla acumulada de la Liga 1 2026: así va la clasificación tras la fecha 10 del Torneo Clausura

Resulta que el periodista Gerson Cuba compartió una tabla de posiciones, realizada por el portal Sentimiento Íntimo, en la que se analizan la cantidad de penales a favor cobrados para cada institución del fútbol peruano esta temporada, así como la cifra de tantos convertidos por esta vía. Para sorpresa de algunos aficionados, Alianza Lima marcha en los últimos lugares y ha generado controversia.

El club con más faltas a favor dentro del área es Juan Pablo II con un total de nueve, de las cuales todas fueron canjeadas por gol. Luego, si contamos la efectividad, es el turno de Universitario de Deportes que ha logrado convertir en las seis oportunidades que disparó desde los doce pasos. Por tal motivo, muchos creen que los árbitros favorecen únicamente a estos dos elencos, aunque la realidad no es precisamente esa.

Juan Pablo II, Liga 1

Juan Pablo II es el club con más penales a favor en la Liga 1.

Sucede que Cusco FC, Cienciano y Sport Huancayo tienen más penales a favor, aunque no todos terminaron en gol, por lo que la 'U' está arriba en la tabla de posiciones. Alianza Lima apenas tiene dos infracciones dentro del área a favor y ambas culminaron dentro del arco. Vale precisar que esta cifra es de toda la Liga 1 2026, es decir todo el Torneo Apertura y lo que va del Torneo Clausura.

Tabla de penales en la Liga 1 2026

CLUBPENALES CONVERTIDOSPENALES COBRADOS
1. Juan Pablo II99
2. Universitario66
3. Sport Huancayo67
4. Comerciantes Unidos55
5. Deportivo Garcilaso56
6. Cienciano57
7. Cusco FC58
8. Alianza Atlético44
9. UTC44
10. Melgar46
11. Atlético Grau46
12. Sport Boys46
13. Sporting Cristal34
14. FC Cajamarca37
15. Alianza Lima22
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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