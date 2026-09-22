Mauro Cantoro cuestionó a Mano Menezes por convocatoria de jugadores de Universitario: “Es ciego”

Mauro Cantoro cuestionó la decisión de Mano Menezes de convocar a cinco jugadores de Universitario para los próximos amistosos fecha FIFA que tendrá la selección peruana. El exfutbolista ironizó sobre la cantidad de cremas incluidos en la nómina y consideró que, si fueron llamados, es porque vienen realizando un buen trabajo en el campeonato. Esto tras un gran debate que se armó durante el desarrollo del programa Desmarcados. Asimismo, destacó la labor de Héctor Cúper desde su llegada al cuadro merengue y la comparó con las etapas de Jorge Fossati y Fabián Bustos.

Por otro lado, Cantoro reconoció que tenía la expectativa de volver a ver con Cúper una versión de la 'U' similar a la que mostró bajo las órdenes de Fossati o Bustos. Sin embargo, señaló que esto todavía no se ha producido y manifestó sus dudas respecto al nivel que pueda alcanzar el equipo en las próximas fechas del Torneo Clausura.

"Al parecer, el entrenador de la selección es ciego porque ha llevado a cinco de los once titulares de la 'U'. Algo bueno deben estar haciendo esos jugadores o ¿les regalan la convocatoria? Cúper, a diferencia de Bustos o Fossati, llegó a resolver los quilombos que dejaron Barco, Rabanal y los dirigentes", fueron las primeras expresiones del 'Toro'.

Ante ello, Cantoro también expresó que esperaba ver con Cúper un mejor rendimiento de los cremas para este Clausura. "Yo pensé que con Cúper íbamos a volver a ver al equipo de Fossati o Bustos. Eso no ha pasado y, sinceramente, creo que en estas siete fechas tampoco vamos a ver el nivel que nos gustaría de la 'U'", finalizó.

¿Cuántos convocados de Universitario están en la selección peruana?

Cabe precisar que al llamado de la selección peruana acudieron cinco jugadores de Universitario, entre ellos se encuentran Diego Romero, César Inga, Jairo Concha, Alex Valera y Gianluca Lapadula. Estos dos últimos son los posibles delanteros titulares para el partido ante Estados Unidos.