Cantoro arremetió contra Bryan Reyna por sus declaraciones en Universitario: "Es contraproducente"

Universitario de Deportes quedó golpeado luego de su abultada derrota ante Deportivo Garcilaso por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. Luego de este resultado, Bryan Reyna sorprendió al expresar su molestia por la falta de minutos que vive con el club, señalando directamente a Héctor Cúper. Ahora, Mauro Cantoro no dudó en apuntar contra el atacante por sus declaraciones.

Mauro Cantoro arremetió contra Bryan Reyna por sus declaraciones en Universitario

Durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, el exfutbolista se refirió a las declaraciones de Bryan Reyna, quien calificó de injusta su poca participación en Universitario. Ante ello, Mauro Cantoro señaló que sus palabras no fueron un acto de sinceridad y que, por el contrario, resultan contraproducentes.

Asimismo, el ‘Toro’ le recomendó a Héctor Cúper reunirse con el extremo para que pueda explicar sus declaraciones y el mensaje que intentó transmitir. En esa línea, cuestionó que se destaque el buen rendimiento de Reyna en los entrenamientos, ya que consideró que esa es precisamente una de sus obligaciones como futbolista.

Bryan Reyna cuestionó que no sea convocado por Héctor Cúper en Universitario

“Los jugadores a veces entramos en crisis cuando nos pasa esto (no jugar), pero ser sincero no significa salir a decir lo que dijo Bryan Reyna luego de perder 4-0. Si soy Cúper, si quiero, es contraproducente, hago que desglose todo lo que dijo y le preguntaría qué mensaje quiso dar. ¿La estás rompiendo? Te contratan para eso”, señaló.

Del mismo modo, Cantoro respaldó las decisiones del técnico argentino de convocar a otros jugadores porque cree que lo hacen mejor o porque cumplen la función que él les pide, ya que es él quien determina qué futbolistas se adaptan mejor a su esquema. Además, remarcó que el 'Picante' no tendría motivos para reclamar y puso como ejemplo el silencio de José Rivera.

“Cúper puede llevar a otros jugadores porque cree que lo hacen mejor o porque cumplen la función que él les pide. El ‘Tunche’, que ha hecho más goles, es mucho más querido e hizo más cosas que Reyna. Entonces, ¿qué saldría a decir?”, concluyó.

¿Qué dijo Bryan Reyna por no ser convocado por Héctor Cúper en Universitario?

Bryan Reyna habló tras la derrota ante Deportivo Garcilaso y terminó cuestionando la decisión de Héctor Cúper de no convocarlo regularmente pese a que es uno de los más destacados en los entrenamientos.

"Soy una persona siempre sincera. Quizás a veces no juego por mi sinceridad, pero injustamente no me parece lo que me está pasando. No me merezco, primero, no salir en lista. Nunca me ha pasado esto en mi carrera, (…), Pero hay gente adentro, mis compañeros, todos saben cómo me destaco en cada entrenamiento. Esto es mi trabajo. Yo tengo que comunicarme de alguna manera, porque esto para mí es mi trabajo", fueron las palabras del atacante.