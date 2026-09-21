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Gianluca Lapadula: el goleador que sostiene las esperanzas de Universitario en el Clausura
Con 6 goles y dos asistencias, Gianluca Lapadula es una de las figuras de Universitario y una pieza clave para seguir peleando por el Torneo Clausura.
Gianluca Lapadula se ha convertido en uno de los jugadores más regulares de Universitario en el Torneo Clausura. Sus números reflejan su importancia: 6 goles y dos asistencias, aportes claves para que la 'U' siga en la pelea.
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El delantero ítalo-peruano ha respondido cuando el equipo más lo necesitaba. Sus goles le han permitido a Universitario mantenerse cerca de la parte alta de la tabla y sostenerse en la lucha por el título.
Incluso, la producción ofensiva de Lapadula ha servido para maquillar algunos problemas futbolísticos del conjunto crema. El atacante ha sido una de las principales soluciones de un equipo que todavía busca encontrar su mejor funcionamiento colectivo.
Tras la dura goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso en Cusco, Universitario necesita recuperar confianza y corregir errores durante el largo receso. En ese escenario, 'Lapa' vuelve a aparecer como una de sus principales cartas ofensivas.
Las esperanzas de gol y de marcar diferencias continúan en sus pies. La 'U' deberá recuperar su mejor versión y Lapadula buscará mantener su aporte para que el equipo crema continúe peleando por el Clausura.
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