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Partidos de la UEFA Nations League 2026: programación y canales de la jornada 1
¡Vuelve la élite continental! La UEFA Nations League 2026/27 rompe el fuego con una jornada inaugural de infarto.
La quinta edición de la UEFA Nations League arranca este jueves 24 de septiembre con una primera fecha repleta de choques de alto calibre que prometen emociones desde el primer minuto. Con un formato cada vez más consolidado y exigente, las principales potencias europeas pondrán a prueba sus planteles en busca del trono continental, en una fase de grupos concentrada que no dará margen al error ni a la especulación.
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El menú de apertura llega cargado de platillos fuertes para los amantes del buen fútbol: desde el electrizante cruce entre Países Bajos y Alemania en el Grupo A2 para abrir el telón, pasando por el siempre tenso Italia frente a Bélgica, hasta culminar el sábado con un auténtico choque de trenes entre la renovada Inglaterra y el poderío de España.
A continuación, repasamos la agenda completa, con días y horarios adaptados a nuestro medio, para que no te pierdas ni un solo detalle del arranque del torneo más dinámico de Europa.
Programación de la fecha 1 de la UEFA Nations League
Jueves 24 de septiembre
|Partido
|Grupo
|Horario
|Canal
|Andorra vs Malta
|Liga D - Grupo D1
|11.00 a. m.
|ESPN y Disney+
|Países Bajos vs Alemania
|Liga A - Grupo A2
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Serbia vs Grecia
|Liga A - Grupo A2
|1.45 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
|Noruega vs Dinamarca
|Liga A - Grupo A4
|1.45 p. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Portugal vs Gales
|Liga A - Grupo A4
|1.45 p. m.
|Disney+
|Austria vs Israel
|Liga B - Grupo B3
|1.45 p. m.
|Disney+
|Kosovo vs República de Irlanda
|Liga B - Grupo B3
|1.45 p. m.
|Disney+
|Liechtenstein vs Lituania
|Liga D - Grupo D2
|1.45 p. m.
|Disney+
Viernes 25 de septiembre
|Partido
|Grupo
|Horario
|Canal
|Georgia vs Irlanda del Norte
|Liga B - Grupo B2
|11.00 a. m.
|ESPN 2 y Disney+
|Armenia vs Letonia
|Liga C - Grupo C2
|11.00 a. m.
|Disney+
|Turquía vs Francia
|Liga A - Grupo A1
|1.45 p. m.
|Disney+
|Italia vs Bélgica
|Liga A - Grupo A1
|1.45 p. m.
|ESPN y Disney+
|Hungría vs Ucrania
|Liga B - Grupo B2
|1.45 p. m.
|Disney+
|Polonia vs Bosnia y Herzegovina
|Liga B - Grupo B4
|1.45 p. m.
|Disney+
|Suecia vs Rumania
|Liga B - Grupo B4
|1.45 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Montenegro vs Chipre
|Liga C - Grupo C2
|1.45 p. m.
|Disney+
Sábado 26 de septiembre
|Partido
|Grupo
|Horario
|Canal
|Eslovenia vs Escocia
|Liga B - Grupo B1
|8.00 a. m.
|Disney+
|San Marino vs Finlandia
|Liga C - Grupo C1
|11.00 a. m.
|Disney+
|Islas Feroe vs Kazajistán
|Liga C - Grupo C3
|11.00 a. m.
|Disney+
|Islandia vs Estonia
|Liga C - Grupo C4
|11.00 a. m.
|Disney+
|Inglaterra vs España
|Liga A - Grupo A3
|1.45 p. m.
|Disney+
|Chequia vs Croacia
|Liga A - Grupo A3
|1.45 p. m.
|Disney+
|Macedonia del Norte vs Suiza
|Liga B - Grupo B1
|1.45 p. m.
|Disney+
|Albania vs Bielorrusia
|Liga C - Grupo C1
|1.45 p. m.
|Disney+
|Eslovaquia vs Moldavia
|Liga C - Grupo C3
|1.45 p. m.
|Disney+
¡Vamos al Circo!
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