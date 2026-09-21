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Partidos de la UEFA Nations League 2026: programación y canales de la jornada 1

¡Vuelve la élite continental! La UEFA Nations League 2026/27 rompe el fuego con una jornada inaugural de infarto.

Gary Huaman
La UEFA Nations League arranca este jueves 24 de septiembre.
La UEFA Nations League arranca este jueves 24 de septiembre. | Foto: UEFA
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La quinta edición de la UEFA Nations League arranca este jueves 24 de septiembre con una primera fecha repleta de choques de alto calibre que prometen emociones desde el primer minuto. Con un formato cada vez más consolidado y exigente, las principales potencias europeas pondrán a prueba sus planteles en busca del trono continental, en una fase de grupos concentrada que no dará margen al error ni a la especulación.

Portugal y Gales afrontarán un partido por la Nations League.

PUEDES VER: Portugal vs Gales con Cristiano Ronaldo: fecha, hora y dónde ver partido de la Nations League

El menú de apertura llega cargado de platillos fuertes para los amantes del buen fútbol: desde el electrizante cruce entre Países Bajos y Alemania en el Grupo A2 para abrir el telón, pasando por el siempre tenso Italia frente a Bélgica, hasta culminar el sábado con un auténtico choque de trenes entre la renovada Inglaterra y el poderío de España.

A continuación, repasamos la agenda completa, con días y horarios adaptados a nuestro medio, para que no te pierdas ni un solo detalle del arranque del torneo más dinámico de Europa.

Programación de la fecha 1 de la UEFA Nations League

Jueves 24 de septiembre

PartidoGrupoHorarioCanal
Andorra vs MaltaLiga D - Grupo D111.00 a. m.ESPN y Disney+
Países Bajos vs AlemaniaLiga A - Grupo A21.45 p. m.ESPN y Disney+
Serbia vs GreciaLiga A - Grupo A21.45 p. m.ESPN 4 y Disney+
Noruega vs DinamarcaLiga A - Grupo A41.45 p. m.ESPN 2 y Disney+
Portugal vs GalesLiga A - Grupo A41.45 p. m.Disney+
Austria vs IsraelLiga B - Grupo B31.45 p. m.Disney+
Kosovo vs República de IrlandaLiga B - Grupo B31.45 p. m.Disney+
Liechtenstein vs LituaniaLiga D - Grupo D21.45 p. m.Disney+

Viernes 25 de septiembre

PartidoGrupoHorarioCanal
Georgia vs Irlanda del NorteLiga B - Grupo B211.00 a. m.ESPN 2 y Disney+
Armenia vs LetoniaLiga C - Grupo C211.00 a. m.Disney+
Turquía vs FranciaLiga A - Grupo A11.45 p. m.Disney+
Italia vs BélgicaLiga A - Grupo A11.45 p. m.ESPN y Disney+
Hungría vs UcraniaLiga B - Grupo B21.45 p. m.Disney+
Polonia vs Bosnia y HerzegovinaLiga B - Grupo B41.45 p. m.Disney+
Suecia vs RumaniaLiga B - Grupo B41.45 p. m.ESPN 5 y Disney+
Montenegro vs ChipreLiga C - Grupo C21.45 p. m.Disney+

Sábado 26 de septiembre

PartidoGrupoHorarioCanal
Eslovenia vs EscociaLiga B - Grupo B18.00 a. m.Disney+
San Marino vs FinlandiaLiga C - Grupo C111.00 a. m.Disney+
Islas Feroe vs KazajistánLiga C - Grupo C311.00 a. m.Disney+
Islandia vs EstoniaLiga C - Grupo C411.00 a. m.Disney+
Inglaterra vs EspañaLiga A - Grupo A31.45 p. m.Disney+
Chequia vs CroaciaLiga A - Grupo A31.45 p. m.Disney+
Macedonia del Norte vs SuizaLiga B - Grupo B11.45 p. m.Disney+
Albania vs BielorrusiaLiga C - Grupo C11.45 p. m.Disney+
Eslovaquia vs MoldaviaLiga C - Grupo C31.45 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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