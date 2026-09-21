Partidos de la UEFA Nations League 2026: programación y canales de la jornada 1

La quinta edición de la UEFA Nations League arranca este jueves 24 de septiembre con una primera fecha repleta de choques de alto calibre que prometen emociones desde el primer minuto. Con un formato cada vez más consolidado y exigente, las principales potencias europeas pondrán a prueba sus planteles en busca del trono continental, en una fase de grupos concentrada que no dará margen al error ni a la especulación.

El menú de apertura llega cargado de platillos fuertes para los amantes del buen fútbol: desde el electrizante cruce entre Países Bajos y Alemania en el Grupo A2 para abrir el telón, pasando por el siempre tenso Italia frente a Bélgica, hasta culminar el sábado con un auténtico choque de trenes entre la renovada Inglaterra y el poderío de España.

A continuación, repasamos la agenda completa, con días y horarios adaptados a nuestro medio, para que no te pierdas ni un solo detalle del arranque del torneo más dinámico de Europa.

Programación de la fecha 1 de la UEFA Nations League

Jueves 24 de septiembre

Partido Grupo Horario Canal Andorra vs Malta Liga D - Grupo D1 11.00 a. m. ESPN y Disney+ Países Bajos vs Alemania Liga A - Grupo A2 1.45 p. m. ESPN y Disney+ Serbia vs Grecia Liga A - Grupo A2 1.45 p. m. ESPN 4 y Disney+ Noruega vs Dinamarca Liga A - Grupo A4 1.45 p. m. ESPN 2 y Disney+ Portugal vs Gales Liga A - Grupo A4 1.45 p. m. Disney+ Austria vs Israel Liga B - Grupo B3 1.45 p. m. Disney+ Kosovo vs República de Irlanda Liga B - Grupo B3 1.45 p. m. Disney+ Liechtenstein vs Lituania Liga D - Grupo D2 1.45 p. m. Disney+

Viernes 25 de septiembre

Partido Grupo Horario Canal Georgia vs Irlanda del Norte Liga B - Grupo B2 11.00 a. m. ESPN 2 y Disney+ Armenia vs Letonia Liga C - Grupo C2 11.00 a. m. Disney+ Turquía vs Francia Liga A - Grupo A1 1.45 p. m. Disney+ Italia vs Bélgica Liga A - Grupo A1 1.45 p. m. ESPN y Disney+ Hungría vs Ucrania Liga B - Grupo B2 1.45 p. m. Disney+ Polonia vs Bosnia y Herzegovina Liga B - Grupo B4 1.45 p. m. Disney+ Suecia vs Rumania Liga B - Grupo B4 1.45 p. m. ESPN 5 y Disney+ Montenegro vs Chipre Liga C - Grupo C2 1.45 p. m. Disney+

Sábado 26 de septiembre