Erick Noriega y la fuerte medida del Brasileirao que puede perjudicarlo en Gremio

Erick Noriega figura en la actualidad entre los futbolistas no nacidos en Brasil que integran el plantel de Gremio de Porto Alegre; sin embargo, su continuidad en el club podría atravesar un periodo de incertidumbre tras la contundente medida que adoptará el Brasileirao respecto de los jugadores extranjeros de cara a las próximas temporadas.

La rotunda medida del Brasileirao que puede perjudicar a Erick Noriega en Gremio

Brasil pretende que su campeonato, el Brasileirao, dé mayor protagonismo a los futbolistas del país y, especialmente, a la aparición de nuevas promesas. En ese contexto, la Confederación Brasileña de Fútbol aprobó una reducción progresiva del límite de jugadores extranjeros, que pasará de 9 a 5 entre 2026 y 2030.

Erick Noriega viene disputando su segunda temporada en Gremio y un año de estadía en el equipo

Es decir, en la temporada de 2026 se mantendrán nueve jugadores extranjeros; en 2027, la cifra bajará a ocho; en 2028, quedará en siete; en 2029, será de seis, y en 2030 se llegará a solo cinco futbolistas de nacionalidad no brasileña.

La iniciativa entrará en vigor en 2027 y busca otorgar mayor exposición a los deportistas brasileños, en especial a los menores de 23 años, en el Brasileirao Serie A y B.

Esta disposición podría afectar de forma directa a todos los futbolistas extranjeros que compiten en el Brasileirao, entre ellos el peruano Erick Noriega, que disputa su segundo campeonato y lleva apenas un año desde su llegada en agosto de 2025.

¿Cómo le va a Erick Noriega en Gremio?

Noriega llegó a Gremio en 2025 y, hasta 2026, ha jugado 54 encuentros, en los que solo ha anotado un gol y ha dado tres asistencias. Aunque todavía no ha conquistado el Brasileirao, el futbolista peruano ya celebró su primer título con el club brasileño al ganar el Campeonato Gaúcho en 2026. Además, ahora tiene la opción de sumar otro trofeo si supera a Atlético Mineiro en noviembre de este año y accede a la gran final de la Copa Brasil.