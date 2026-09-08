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Prensa brasileña dio durísima calificación a Erick Noriega tras derrota de Gremio ante Vitoria

Erick Noriega recibió durísima calificación y fuerte comentario luego de que Gremio perdiera 1-0 con Vitoria por el Brasileirao.

Francisco Esteves
Prensa brasileña dio durísima calificación a Erick Noriega.
Prensa brasileña dio durísima calificación a Erick Noriega. | Foto: Gremio.
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Erick Noriega es uno de los peruanos con mejor presente en el extranjero debido a que es titular en Gremio, club que juega en el Brasileirao y que, a su vez, es de las competiciones más importantes de toda América. Sin embargo, recientemente el volante de la selección peruana recibió un duro comentario en contra, y una baja calificación, luego de la derrota 1-0 ante el Vitoria.

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El tricolor está en la decimoquinta casilla y está más cerca a la zona de descenso que a la clasificación a Copa Sudamericana para la próxima temporada. Este mal momento repercute en sus futbolistas, y uno de ellos es el ex Alianza Lima, que jugó un mal partido y la prensa brasileña no lo pasó por alto. El diario Globo dejó su contundente opinión sobre el desempeño de nuestro compatriota.

"Llamó la atención más por su participación en altercados en el campo y fue sancionado con una tarjeta", indicó el mencionado medio de comunicación en su portal web oficial, junto a la dura calificación de 5.0 sobre 10. De esta manera, quedó claro que Erick Noriega no logró brillar dentro del campo ante Vitoria, complicando así a Gremio en el Brasileirao.

Erick Noriega, Gremio

Erick Noriega y la bajísima calificación en Gremio.

Además, por si fuera poco lo anterior mencionado, el público calificó al 'Samurái' con 4.1 al mediocampista de la selección peruana, quien deberá mejorar en la próxima fecha del campeonato para no perder la confianza del director técnico. Además, probablemente, pronto sea convocado por Mano Menezes para los duelos de la Bicolor en la fecha FIFA de septiembre y octubre.

Trayectoria de Erick Noriega

  • Shimizu S-pulse
  • Machida Zelvia
  • SV Straelen
  • Universidad San Martín
  • Comerciantes Unidos
  • Alianza Lima
  • Gremio
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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