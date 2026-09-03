Diario brasileño se rindió ante Erick Noriega tras clasificación de Gremio: "Consolidó su puesto como titular"

Con Erick Noriega de titular y jugando los 90 minutos, Grêmio dio el golpe, venció por 3-1 al Internacional de Porto Alegre y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa de Brasil donde enfrentará a Atlético Mineiro, que viene de dejar fuera a Cruzeiro.

La buena noticia es que el mediocampista peruano fue uno de los mejores jugadores de su equipo y de acuerdo al medio Globo Sporte de Brasil, el exfutbolista de Alianza Lima consiguió un puntaje de 6.0 y 7.6 según el público. Además, recalcó que Noriega consolidó más su puesto como titular en el Tricolor: Cerró eficazmente los espacios en el centro del campo y consolidó aún más su puesto como titular.

Calificación de Globo sobre Erick Noriega.

En cuanto a sus estadísticas individuales, Erick Noriega jugó los 90 minutos, consiguió dar un pase clave, acertó uno de los cuatro pases que dio en el tercio final del campo, completó 15 de 24 pases, completó tres de cinco pases largos, dio 41 toques en todo el encuentro, ganó 7 de 13 duelos, de los cuales cuatro fueron aéreos y tres terrestres.

Puntaje de Globo Sporte a los jugadores de Grêmio