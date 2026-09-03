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Diario brasileño se rindió ante Erick Noriega tras clasificación de Gremio: "Consolidó su puesto como titular"
Tras empatar 0-0 en la ida, Gremio de Erick Noriega aplastó por 3-1 a Internacional y consiguió su pase a las semifinales de la Copa de Brasil.
Con Erick Noriega de titular y jugando los 90 minutos, Grêmio dio el golpe, venció por 3-1 al Internacional de Porto Alegre y consiguió la clasificación a las semifinales de la Copa de Brasil donde enfrentará a Atlético Mineiro, que viene de dejar fuera a Cruzeiro.
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La buena noticia es que el mediocampista peruano fue uno de los mejores jugadores de su equipo y de acuerdo al medio Globo Sporte de Brasil, el exfutbolista de Alianza Lima consiguió un puntaje de 6.0 y 7.6 según el público. Además, recalcó que Noriega consolidó más su puesto como titular en el Tricolor: Cerró eficazmente los espacios en el centro del campo y consolidó aún más su puesto como titular.
Calificación de Globo sobre Erick Noriega.
En cuanto a sus estadísticas individuales, Erick Noriega jugó los 90 minutos, consiguió dar un pase clave, acertó uno de los cuatro pases que dio en el tercio final del campo, completó 15 de 24 pases, completó tres de cinco pases largos, dio 41 toques en todo el encuentro, ganó 7 de 13 duelos, de los cuales cuatro fueron aéreos y tres terrestres.
Puntaje de Globo Sporte a los jugadores de Grêmio
- Weverton (7.0) - Realizó grandes paradas y fue fundamental para que el Grêmio pudiera resistir la presión del Inter.
- Diego Caito (6.0) - Realizó algunas buenas internadas por la banda derecha y, defensivamente, no cometió ningún error.
- Wallace (7.0) - Dominante en defensa, ofreció otra actuación de alto nivel.
- Kannemann (5.5) - Firme en su marcaje, tuvo que abandonar el terreno de juego tras recibir una tarjeta amarilla.
- Gustavo Martins (6.0) - Desde su posición elevada, ayudó a despejar los balones que el Inter levantaba bajo presión.
- Marlon (6.5) - Una actuación casi perfecta. Dio un pase espectacular a Amuzu en la jugada que derivó en el segundo gol del Grêmio. Dejó a Vitinho solo ante el portero para que rematara de cabeza y marcara el gol del Inter.
- Noriega (6.0) - Cerró eficazmente los espacios en el centro del campo y consolidó aún más su puesto como titular.
- Villasanti (6.0) - Jugó una partida con movimientos sencillos pero eficaces. Justo lo que se necesitaba.
- Krovinovic (7.5) - Elevó el nivel del mediocampo del Grêmio con triangulaciones por ambos costados. Su actuación culminó con un gol.
- Pavón (6.5) - Volvió a ser importante en las jugadas a balón parado, ejecutando el saque de esquina que propició el primer gol del Grêmio.
- Tetê (6.5) - Se compenetró bien con Amuzu en la jugada que derivó en el tercer gol del Grêmio. Muy entregado en la recuperación defensiva.
- Carlos Vinícius (8.0) - Siguió al pie de la letra el manual del delantero centro, mostrándose letal, con dos goles y mucha lucha por el balón en la delantera.
- Amuzu (7.0) - Controló con destreza la banda izquierda y dio la asistencia a Carlos Vinicius para que marcara el segundo gol del Grêmio.
- Luis Castro (7.0) - Ofreció su mejor actuación desde el parón del Mundial y, finalmente, logró que el nuevo centro del campo funcionara a la perfección.
¡Vamos al Circo!
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