Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se encontraban a ochocientos metros de distancia cuando un hombre, que se hallaba en el país estadounidense de manera ilegal, perdió la vida tras estrellar su vehículo a alta velocidad en Michigan el pasado fin de semana, según comunicaron las autoridades locales. Al respecto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intentó desmentir las afirmaciones sobre una supuesta persecución agresiva de los agentes hacia el auto involucrado. ¿Qué revelaron?

Autoridades defienden a agentes del ICE tras accidente que ocasionó la muerte de guatemalteco

Según lo expuesto en 'Bridge Michigan', la muerte de Mario Coronado Juárez está generando una fuerte indignación entre amigos y activistas, lo que llevó a la gobernadora Gretchen Whitmer a exigir una investigación por parte de la policía estatal.

Juárez, originario de Guatemala, no era el objetivo directo de los agentes, pero conducía un vehículo registrado a nombre de otra persona que también se encontraba en situación irregular en Estados Unidos y a quien se le había solicitado regresar a su país, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sacan cara por agentes del ICE tras accidente que ocasionó la muerte de guatemalteco.

El DHS explicó que, al intentar detener el auto para verificar la identidad del conductor, Juárez huyó a gran velocidad. "En aras de la seguridad pública, los agentes del ICE suspendieron de inmediato la operación", señalaron. Luego, se reportó un incendio a casi medio kilómetro del lugar del intento de detención, donde se encontró el vehículo estrellado contra un árbol.

Los agentes intentaron socorrer a Juárez y apagar el fuego antes de la llegada de los servicios de emergencia de Grand Rapids, pero lamentablemente, el hombre de aproximadamente 30 años falleció en el lugar. El alcalde David LaGrand expresó su preocupación, afirmando que la muerte de Juárez se inscribe en un contexto de temor hacia la comunidad inmigrante.

Juárez trabajaba en la construcción en Grand Rapids para mantener a su esposa y a sus tres hijos, ahorrando para construirles una casa en Guatemala, según Gema Lowe, activista por los derechos de los inmigrantes. En una manifestación el martes, Lowe lideró un cántico en honor a Juárez, denunciando la "cruel persecución de trabajadores inmigrantes" por parte del ICE. El caso sigue en investigación.

¿Qué ha dicho la congresista Hillary Scholten al respecto?

La congresista demócrata Hillary Scholten, quien representa a Grand Rapids, dirigió una carta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la que solicita la conservación de todos los videos grabados por los agentes.

Por su parte, el departamento de policía local señaló que no tuvo ninguna implicación en el incidente hasta que fue convocado al lugar del accidente.